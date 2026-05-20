加藤ミリヤ、第1子出産時に叫びすぎて…病院側がまさかの対応 自然分娩で経験した痛みに驚き「こんな高い声が出るの？みたいな」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが19日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。第1子出産時のまさかの出来事を明かした。
【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目
加藤は2019年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児を出産し、現在では3人の男児を育てるママとしての一面を持つ。藤本美貴から3人の出産方法を問われると、「全員違う産み方になった」と明かし、第1子は自然分娩を選択したと語った。
加藤は「どれだけ痛いか知りたかったし、母親に自然（分娩）で産んでもらったから、母と同じ経験をしたい」とその理由も明かした。出産時はバルーンや促進剤を使用したというが、痛みは想像を超えていたといい「本当に痛くて、めっちゃ声出ちゃって。叫びました」と語った。
あまりの叫びように、病院の関係者からは「ちょっと声が…歌手の方だから大きいですね」と言われ、防火扉を閉められるほどだったという。加藤は「自分がこんな高い声が出るの？みたいな」と驚いたと語った。
【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目
加藤は2019年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児を出産し、現在では3人の男児を育てるママとしての一面を持つ。藤本美貴から3人の出産方法を問われると、「全員違う産み方になった」と明かし、第1子は自然分娩を選択したと語った。
あまりの叫びように、病院の関係者からは「ちょっと声が…歌手の方だから大きいですね」と言われ、防火扉を閉められるほどだったという。加藤は「自分がこんな高い声が出るの？みたいな」と驚いたと語った。