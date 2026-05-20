人間みたいな表情で訴えるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で228万回再生を突破し、「表情豊かw」「めっちゃ伝わったw」「人間味があって可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お風呂場におもちゃを入れてしまった犬→なぜか自分で動かずに…人間味がすごい『訴えの表情』】

悲しげな視線のワケは…？

TikTokアカウント「omomochicyanneru」の投稿主さんは、ピットブル（アメリカンブリー）の『おもち』くんの日常を紹介しています。ある日、投稿主さんがお風呂場を見てみると、床の上にボールがコロコロと転がっていたそうです。そこへやって来たのが、おもちくん。どうやら遊んでいるうちに、自分でボールをお風呂場へ入れてしまったようでした。

しかし、おもちくんは入口でピタリと立ち止まったまま、中には入ろうとしません。ただ、お風呂場の奥にあるボールをじーっと見つめ、なんとも切ない表情を浮かべていたのだとか。眉を下げた困り顔からは、「どうしよう…」という気持ちが伝わってくるよう…。

絶対に自分では取らない！？

その後、おもちくんはチラッと投稿主さんのほうを確認。どうやら「取ってください…」と助けを求めていたようです。お風呂場は「入ってはいけない場所」だと思っているのか、あと少しで届きそうなのに、意地でも中へ入ろうとはしなかったのだとか。

投稿主さんが「自分で取れるでしょ～」と声をかけても、おもちくんは頑として動かず、投稿主さんとボールを交互に見つめるばかり。最後まで「お願い…」と全力で訴えかける姿が可愛すぎて、思わず助けてあげたくなってしまうワンシーンなのでした♡

この投稿には、「おじさんに見えて可愛い(笑)」「ずっと見ていられる…」「こんな顔されたら甘やかしちゃうね」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「omomochicyanneru」には、他にもおもちくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「omomochicyanneru」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。