１９日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、男の子ママの子育ての悩みが披露された。

１７歳の長女を筆頭に、長男１１歳、次男９歳、三男５歳と男の子を３人育てているのが歌手のｈｉｔｏｍｉ。「ＬＯＶＥ２０００」や「ＣＡＮＤＹ ＧＩＲＬ」など数々のヒットを放った歌姫は開口一番「もう、（男の子は）うるさいです」と言い、「今日、ずっと怒鳴ってました。ケンカし始めると止まらない。しつこいんですよ、男の子って。ずっとおちょくっている」と愚痴った。

「やめなさい！っていう私の声が聞こえていないみたい」というと、上田晋也は「やめなさいと言われると、余計やりたくなるみたいな」といい、シソンヌ長谷川忍も「かといって、言わなかったら言わなかったでやりますけどね」と男の子心を代弁した。

ｈｉｔｏｍｉは息子達があまりにも騒ぎをやめないときは「（自分が）ウワーッとなっちゃうときは、犬を連れて外に出ます。それで帰ってくると、意外と静かになっている」とプチ家出が効果ありと主張。上田も「それが一番いい。言ったってしょうがない、聞かないんだから」といい、長谷川も「母ちゃんいなくなって一番テンパるのは男の子だから」と助言していた。