「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

ドジャースに新加入したエリック・ラウアー投手がアクティブロースターに入り、クラブハウスで選手たちにあいさつ。そこで思わぬ一言をかけられたことを明かした。

昨季、ワールドシリーズで戦ったブルージェイズからの移籍。「みんな本当にいい人たちですごく温かく迎えてくれる」と語ったラウアー。クラブハウスで最初に会ったのはリリーバーのクラインだったといい「彼が自己紹介してくれて『存じ上げてますよ』って感じだった（笑）」と明かした。

２人は伝説となった昨年のＷＳ第３戦で登板。ラウアーは延長に入ってからマウンドに上がり、４回２／３を２安打無失点に抑えた。一方のクラインも４回無失点の好投を見せ、延長十八回にフリーマンの劇的なサヨナラアーチを呼び込んだ。

この試合は山本由伸投手が中１日でブルペン待機を志願し、準備を進めていたゲーム。延長十九回に入ればマウンドに上がっていた。緊迫した展開の延長戦でロングリリーフを果たした２人。それだけに「存じ上げてますよ」という言葉になったとみられる。