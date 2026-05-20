爆風スランプ、結成直後の未発表曲「ええじゃないか」を小島よしおとコラボリリース「感無量ピーヤです！」
爆風スランプが、結成直後に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」として27日にデジタルリリースすることが決定した。
【写真】爆風スランプと小島よしお レコーディング時のショット
1984年にアルバム『よい』とシングル「週刊東京『少女A』」のWリリースでメジャーデビューした爆風スランプ。現在も「Runner」や「大きな玉ねぎの下で」などの楽曲が世代を問わず歌い継がれている。
今回リリースされる「ええじゃないか」は、爆風スランプが結成直後に制作した楽曲。初の音源化にあたり、サンプラザ中野くんの大学の後輩で、交流のある芸人・小島よしおをフィーチャーして制作された。
楽曲は、“ええじゃないか！”“そんなの関係ねぇ！”と叫びながら、ネガティブをポジティブへ変えていくような内容に。世の中の不安を祭りに変え、八丈太鼓のビートで踊り、騒ぎ、笑い飛ばす。
今回の楽曲リリースのきっかけには、8月11日に35年ぶりに日本武道館で開催されるライブ『爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館〜歌え、大きな玉ねぎの下』がある。メジャーデビューから40年を超え、35年ぶりの日本武道館公演に向けて、2026年の夏を盛り上げる一曲となりそうだ。
■メンバー コメント
▼サンプラザ中野くん(Vo)
四十余年前の「ええじゃないか」が蘇りました。大学そして事務所の元後輩 小島よしおくんと八丈島の太鼓のエナジーに感謝！
タイトルも中身もぐつぐつのゴッタ煮感満載！この勢いで武道館にGOだよランナー！
▼パッパラー河合(Gt)
ええじゃないか、ええじゃないか！奇天烈ここに極まれりな感じですよ。爆風スランプは奇天烈バンドと再確認しました。踊ろう！ええじゃないか〜！
▼バーベQ和佐田(Ba)
2024年はラップを、そして今年は和テイストなロックで盆踊り。小島よしおさんとのコラボも妙にハマって面白い。
この受け皿の広さこそ爆風スランプ。楽しんで見て聴いて踊ってね。
▼ファンキー末吉(Dr)
コンテストで知り合った中野と河合を誘って最初のリハーサルの時のこと、「はてさて彼らとどんな音楽をやろう」。
とりあえず私はひとつのアイデアを持って行った。GとE、たった二つのコードと「ええじゃないか」という言葉のみ。
それが初期の爆風スランプの代表曲となった。初めてこのバンドのライブを見た観客はこの曲に度肝を抜かれ、そして40数年経った今、ここにこうして蘇った!!
▼小島よしおは
小学校で踊る時間があってその曲が「Runner」でした。そんな爆風スランプさんと一緒に歌えるなんて感無量ピーヤです！
【写真】爆風スランプと小島よしお レコーディング時のショット
1984年にアルバム『よい』とシングル「週刊東京『少女A』」のWリリースでメジャーデビューした爆風スランプ。現在も「Runner」や「大きな玉ねぎの下で」などの楽曲が世代を問わず歌い継がれている。
楽曲は、“ええじゃないか！”“そんなの関係ねぇ！”と叫びながら、ネガティブをポジティブへ変えていくような内容に。世の中の不安を祭りに変え、八丈太鼓のビートで踊り、騒ぎ、笑い飛ばす。
今回の楽曲リリースのきっかけには、8月11日に35年ぶりに日本武道館で開催されるライブ『爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館〜歌え、大きな玉ねぎの下』がある。メジャーデビューから40年を超え、35年ぶりの日本武道館公演に向けて、2026年の夏を盛り上げる一曲となりそうだ。
■メンバー コメント
▼サンプラザ中野くん(Vo)
四十余年前の「ええじゃないか」が蘇りました。大学そして事務所の元後輩 小島よしおくんと八丈島の太鼓のエナジーに感謝！
タイトルも中身もぐつぐつのゴッタ煮感満載！この勢いで武道館にGOだよランナー！
▼パッパラー河合(Gt)
ええじゃないか、ええじゃないか！奇天烈ここに極まれりな感じですよ。爆風スランプは奇天烈バンドと再確認しました。踊ろう！ええじゃないか〜！
▼バーベQ和佐田(Ba)
2024年はラップを、そして今年は和テイストなロックで盆踊り。小島よしおさんとのコラボも妙にハマって面白い。
この受け皿の広さこそ爆風スランプ。楽しんで見て聴いて踊ってね。
▼ファンキー末吉(Dr)
コンテストで知り合った中野と河合を誘って最初のリハーサルの時のこと、「はてさて彼らとどんな音楽をやろう」。
とりあえず私はひとつのアイデアを持って行った。GとE、たった二つのコードと「ええじゃないか」という言葉のみ。
それが初期の爆風スランプの代表曲となった。初めてこのバンドのライブを見た観客はこの曲に度肝を抜かれ、そして40数年経った今、ここにこうして蘇った!!
▼小島よしおは
小学校で踊る時間があってその曲が「Runner」でした。そんな爆風スランプさんと一緒に歌えるなんて感無量ピーヤです！