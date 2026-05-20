【ホロライブデフォルメコレクション Vol.4】 10月 発売予定 価格：1個825円

バンダイは、食玩「ホロライブデフォルメコレクション Vol.4」を10月に発売する。価格は1個825円。

本製品は、バーチャルタレントグループ「ホロライブ」に所属するメンバーとファンキャラクターやマスコットキャラクター、象徴するアイテムをデフォルメ彩色済みフィギュア「ホロライブデフォルメコレクション」で立体化した商品。

第4弾として、「0期生」から「AZKi」さん、「2期生」から「大空スバル」さん、「4期生」から「姫森ルーナ」さん、「秘密結社holoX」から「鷹嶺ルイ」さんがラインナップしており、マスコットには「開拓者」、「スバ友（大＆小）」、「ルーナイト」、「がんも/つくね/つみれ」の全8種を収録している。

「ホロライブデフォルメコレクション Vol.4」

種類：全8種

【ラインナップ】

AZKi 大空スバル 姫森ルーナ 鷹嶺ルイ 開拓者 スバ友（大＆小） ルーナイト がんも/つくね/つみれ

「AZKi」

「大空スバル」

「姫森ルーナ」

「鷹嶺ルイ」

「開拓者」

「スバ友（大＆小）」

「ルーナイト」

「がんも/つくね/つみれ」

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