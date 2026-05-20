AZKiさんや大空スバルさんたちが収録！ 食玩「ホロライブデフォルメコレクション Vol.4」が10月発売
【ホロライブデフォルメコレクション Vol.4】 10月 発売予定 価格：1個825円
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バンダイは、食玩「ホロライブデフォルメコレクション Vol.4」を10月に発売する。価格は1個825円。
本製品は、バーチャルタレントグループ「ホロライブ」に所属するメンバーとファンキャラクターやマスコットキャラクター、象徴するアイテムをデフォルメ彩色済みフィギュア「ホロライブデフォルメコレクション」で立体化した商品。
第4弾として、「0期生」から「AZKi」さん、「2期生」から「大空スバル」さん、「4期生」から「姫森ルーナ」さん、「秘密結社holoX」から「鷹嶺ルイ」さんがラインナップしており、マスコットには「開拓者」、「スバ友（大＆小）」、「ルーナイト」、「がんも/つくね/つみれ」の全8種を収録している。
「ホロライブデフォルメコレクション Vol.4」種類：全8種
【ラインナップ】AZKi 大空スバル 姫森ルーナ 鷹嶺ルイ 開拓者 スバ友（大＆小） ルーナイト がんも/つくね/つみれ
「AZKi」
「大空スバル」
「姫森ルーナ」
「鷹嶺ルイ」
「開拓者」
「スバ友（大＆小）」
「ルーナイト」
「がんも/つくね/つみれ」
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