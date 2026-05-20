セブン-イレブンで楽しむ梅スイーツ♡話題の限定コラボが勢ぞろい

6月6日の「梅の日」を前に、セブン-イレブンから梅好きにはたまらない限定商品が続々登場♡今年は“カリカリ梅ブーム”やASMR人気の高まりを背景に、ロッテ「小梅」と亀田製菓「ハッピーターン」との特別コラボが実現しました。甘酸っぱさと爽やかさを楽しめるラインアップは、暑さが気になるこれからの季節にもぴったり。リフレッシュしたい時に手に取りたくなる注目商品をご紹介します。

梅ブームを盛り上げる限定コラボ

近年SNSを中心に人気を集めている“カリカリ梅”。心地よい咀嚼音を楽しむASMR動画の流行や、夏に向けた熱中症対策への関心の高まりから、梅カテゴリーが再び注目されています。

今回セブン-イレブンでは、世代を超えて愛されるロッテ「小梅」と亀田製菓「ハッピーターン」とコラボし、ここでしか味わえない限定商品を展開。

売り場には「小梅ちゃん」のPOPも登場し、夏らしい爽やかな雰囲気を演出します♪

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甘酸っぱさにハマる新商品ラインアップ

まず注目したいのが、「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」。価格は148円（税込159.84円）で、5月19日（火）より全国のセブン-イレブンにて順次発売されています。

セブン-イレブン先行販売となるこちらは、春夏限定でうめパウダーを増量。ハッピーターンならではの甘じょっぱさに、爽やかな梅の酸味が加わったクセになる味わいです。

続いて、「セブンプレミアム 種抜きカリカリ梅 小梅風味」は198円（税込213.84円）。東日本では5月26日（火）から、西日本では6月2日（火）から順次発売されます。

種抜きタイプで食べやすく、カリカリ食感と「小梅」らしいキュンと甘酸っぱい味わいが楽しめる一品。持ち歩きにも便利で、仕事や勉強の合間のリフレッシュにもおすすめです。

さらに、「ロッテ 小梅ソフトキャンディ」は148円（税込159.84円）で、5月26日（火）より全国発売。梅味のカリッとしたコーティングと、やわらかなソフトキャンディの組み合わせが新鮮です。

濃厚な梅の甘酸っぱさが広がり、気分転換したい時にもぴったりな味わいに仕上がっています。

夏にぴったりの“梅活”を楽しんで

梅の爽やかな酸味は、暑い季節にこそ恋しくなる味わい。今回のセブン-イレブン限定ラインアップは、おやつとしてはもちろん、気分転換や夏のリフレッシュタイムにもぴったりです。

気軽に楽しめる価格帯なので、気になる商品を食べ比べしてみるのもおすすめ♡今年の夏は、甘酸っぱい梅グルメで気分をシャキッと切り替えてみてはいかがでしょうか。