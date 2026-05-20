「足長ーい」54歳・藤原紀香、“超ミニ”ショーパン姿に大反響 身長171センチの抜群のプロポーション際立つ「夢の様なスタイル…」「相変わらずキレイ」
俳優の藤原紀香（54）が18日、自身のインスタグラムを更新。スラリと長い脚を惜しげもなく露出した“超ミニ”ショーパン姿の近影を公開し「足長ーい」「キレイな脚」「夢の様なスタイル…」「相変わらずキレイ」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「足長ーい」「夢の様なスタイル…」美脚まぶしい“超ミニ”ショーパン姿の藤原紀香
投稿では「本日公開されましたJA全農さんのYouTubeチャンネル「ゆるふわチャンネル」紀香とゆる飲み』今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん」とアナウンスし、ゲストの俳優・財木琢磨との2ショットなどをシェア。
藤原は、光沢感のある半袖のシャツブラウスに、超ミニ丈のショートパンツを合わせたドレッシーな衣装を着こなし、ソロの全身ショットではモデル風にポージングを決めている。171センチの長身を活かし、抜群のプロポーションを披露している。
これに友人のモデル・仁香が「本当かわいい 何も変わらない」と反応したほか、ファンからも「紀香さん、スタイルばっちり」「もしかして生足でしょうか!?綺麗なお御足にウットリです」などと称賛コメントが相次いで寄せられていた。
藤原は1992年、『第24回ミス日本グランプリ』でグランプリを受賞。その後、東レ水着キャンペンガールを経て芸能界デビューし、ファッション誌『JJ』や『CanCam』のモデルとして活躍。現在は俳優として活躍し、舞台、映画などさまざまなシーンで存在感を発揮している。
【写真】「足長ーい」「夢の様なスタイル…」美脚まぶしい“超ミニ”ショーパン姿の藤原紀香
投稿では「本日公開されましたJA全農さんのYouTubeチャンネル「ゆるふわチャンネル」紀香とゆる飲み』今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん」とアナウンスし、ゲストの俳優・財木琢磨との2ショットなどをシェア。
これに友人のモデル・仁香が「本当かわいい 何も変わらない」と反応したほか、ファンからも「紀香さん、スタイルばっちり」「もしかして生足でしょうか!?綺麗なお御足にウットリです」などと称賛コメントが相次いで寄せられていた。
藤原は1992年、『第24回ミス日本グランプリ』でグランプリを受賞。その後、東レ水着キャンペンガールを経て芸能界デビューし、ファッション誌『JJ』や『CanCam』のモデルとして活躍。現在は俳優として活躍し、舞台、映画などさまざまなシーンで存在感を発揮している。