大戸屋初の「夏の福袋」発売決定！ “鳥獣戯画”とコラボしたメッシュ巾着などをセット
「大戸屋」史上初となる「夏の福袋」が、7月17日（金）から、店頭で発売。6月5日（金）より、ネット事前予約を開始する予定だ。
【写真】涼しげなキッチンアイテムも！ 公開されたセット内容の詳細
■夏仕様の特別な福袋
今回発売が決定した「夏の福袋（大戸屋サマーバッグ夏のきんちゃく）」は、“夏だから、おうちでゆっくり。”をコンセプトにした、限定2万袋の特別なサマーバッグ。
セット内容には、“鳥獣戯画”とのコラボレーションによる限定デザインアイテムとして、「大戸屋」のユニフォームをまとった動物たちの料理を運ぶ“店員風”姿や、食事を楽しむ姿が描かれたオリジナルデザインの「メッシュ巾着」が用意される。
また、鳥獣戯画の動物たちの愛らしい姿を描いた「オリジナルかや織りふきん」も封入。デザイン違いの2枚セットで、やさしい風合いと高い吸水性を備え、食卓やキッチンにさりげない楽しさを添えてくれる。
さらに、いわし、さば、宗田の3種の節に加え、昆布や荒本鰹節をバランスよく配合した、食塩＆アミノ酸不使用の本格だしパックのほか、お得なクーポンや、この夏だけの限定アイテムもセット。全ラインナップや詳細は、5月下旬に公開予定だという。
【写真】涼しげなキッチンアイテムも！ 公開されたセット内容の詳細
■夏仕様の特別な福袋
今回発売が決定した「夏の福袋（大戸屋サマーバッグ夏のきんちゃく）」は、“夏だから、おうちでゆっくり。”をコンセプトにした、限定2万袋の特別なサマーバッグ。
セット内容には、“鳥獣戯画”とのコラボレーションによる限定デザインアイテムとして、「大戸屋」のユニフォームをまとった動物たちの料理を運ぶ“店員風”姿や、食事を楽しむ姿が描かれたオリジナルデザインの「メッシュ巾着」が用意される。
さらに、いわし、さば、宗田の3種の節に加え、昆布や荒本鰹節をバランスよく配合した、食塩＆アミノ酸不使用の本格だしパックのほか、お得なクーポンや、この夏だけの限定アイテムもセット。全ラインナップや詳細は、5月下旬に公開予定だという。