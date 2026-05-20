アルテタ監督（中央）の下でついに悲願を達成したアーセナル。(C)Getty Images

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　現地５月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、２位のマンチェスター・シティが６位のボーンマスとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。

　この結果、すでに今節を終えていた首位アーセナルの22シーズンぶり14度目の優勝が決定した。

　アーセナルのファンにとっては、待ちに待った瞬間。この朗報に、SNS上では次のような声が続々と上がった。
 
「まじか！！」
「言葉が出ない、、今はただただ嬉しさを噛み締めたい」
「待ってたぞ」
「長すぎて実感沸かない」
「やっっっっと。やな」
「長かったな。ここに来るまで。」
「ついについについに優勝！」
「朝一から涙流して止まらんよ」
「このままCLも取っちゃおう」
「優勝の実感とか湧かなすぎたけどアーセナルのみんなが喜んでる姿見たら自然と涙出てきたよね」

　悲願を達成したアーセナルは２冠を目指し、チャンピオンズリーグの決勝で王者パリ・サンジェルマンと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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