「まじか！」「朝一から涙流して止まらん」日本の早朝、欧州から届いた一報にSNS反響「言葉が出ない」「長かった」
現地５月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、２位のマンチェスター・シティが６位のボーンマスとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。
この結果、すでに今節を終えていた首位アーセナルの22シーズンぶり14度目の優勝が決定した。
アーセナルのファンにとっては、待ちに待った瞬間。この朗報に、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「まじか！！」
「言葉が出ない、、今はただただ嬉しさを噛み締めたい」
「待ってたぞ」
「長すぎて実感沸かない」
「やっっっっと。やな」
「長かったな。ここに来るまで。」
「ついについについに優勝！」
「朝一から涙流して止まらんよ」
「このままCLも取っちゃおう」
「優勝の実感とか湧かなすぎたけどアーセナルのみんなが喜んでる姿見たら自然と涙出てきたよね」
悲願を達成したアーセナルは２冠を目指し、チャンピオンズリーグの決勝で王者パリ・サンジェルマンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
この結果、すでに今節を終えていた首位アーセナルの22シーズンぶり14度目の優勝が決定した。
アーセナルのファンにとっては、待ちに待った瞬間。この朗報に、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「まじか！！」
「言葉が出ない、、今はただただ嬉しさを噛み締めたい」
「待ってたぞ」
「長すぎて実感沸かない」
「やっっっっと。やな」
「長かったな。ここに来るまで。」
「ついについについに優勝！」
「朝一から涙流して止まらんよ」
「このままCLも取っちゃおう」
「優勝の実感とか湧かなすぎたけどアーセナルのみんなが喜んでる姿見たら自然と涙出てきたよね」
悲願を達成したアーセナルは２冠を目指し、チャンピオンズリーグの決勝で王者パリ・サンジェルマンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」