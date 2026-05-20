定番のさばの味噌煮＋にんにくで家族ウケ抜群に激変！煮るだけワンパン簡単おかず

にんにくがたっぷり入った、甘辛だれの絶品「さばみそ」。材料を準備して、フライパンで煮るだけだから、とっても簡単。料理初心者にもおすすめです。

こっくり濃厚な煮汁は、さばはもちろん、さわらやたらとも相性抜群。にんにくのこくがきいた甘辛だれは、まさにご飯泥棒。この配合、最高です！

『さばのにんにくみそ煮』のレシピ

材料（2人分）

さばの切り身（三枚におろしたもの）……1枚（約150g）

しし唐辛子……6本

生しいたけ……4個

にんにく……4かけ

片栗粉……小さじ2

〈煮汁〉

砂糖……大さじ3

みそ……大さじ3

しょうゆ……小さじ2

酒……1/4カップ

水……1と 1/4カップ

作り方

（1）下準備をする

しし唐辛子はへたの先を切る。しいたけは軸を切り、半分に切る。にんにくは包丁の腹でつぶす。さばはペーパータオルで水けを拭き、横半分に切る。皮目に数カ所浅く切り込みを入れ、片栗粉を薄くまぶす。

（2）煮る

フライパン〈煮汁〉の材料、にんにくを入れて混ぜる。しし唐、しいたけ、さばを加えて強火にかけ、ひと煮立ちしたら中火にする。ときどき煮汁を回しかけながら8〜10分煮る。

ほんのひと手間でおいしさが変わる！

切り身も、さくも、調理の前にペーパータオルで水けをしっかり拭き取るのがポイント！ 余分な水分が取れて、臭みが気にならなくなり、おいしさが格段にアップします。

この甘辛だれ、思わず白いご飯をおかわりしたくなるおいしさ！ 忙しい日の頼れる魚おかずとして、ぜひレパートリーに加えてみてください。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）