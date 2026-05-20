定番のさばの味噌煮＋にんにくで家族ウケ抜群に激変！煮るだけワンパン簡単おかず
にんにくがたっぷり入った、甘辛だれの絶品「さばみそ」。材料を準備して、フライパンで煮るだけだから、とっても簡単。料理初心者にもおすすめです。
こっくり濃厚な煮汁は、さばはもちろん、さわらやたらとも相性抜群。にんにくのこくがきいた甘辛だれは、まさにご飯泥棒。この配合、最高です！
『さばのにんにくみそ煮』のレシピ
材料（2人分）
さばの切り身（三枚におろしたもの）……1枚（約150g）
しし唐辛子……6本
生しいたけ……4個
にんにく……4かけ
片栗粉……小さじ2
〈煮汁〉
砂糖……大さじ3
みそ……大さじ3
しょうゆ……小さじ2
酒……1/4カップ
水……1と 1/4カップ
作り方
（1）下準備をする
しし唐辛子はへたの先を切る。しいたけは軸を切り、半分に切る。にんにくは包丁の腹でつぶす。さばはペーパータオルで水けを拭き、横半分に切る。皮目に数カ所浅く切り込みを入れ、片栗粉を薄くまぶす。
（2）煮る
フライパン〈煮汁〉の材料、にんにくを入れて混ぜる。しし唐、しいたけ、さばを加えて強火にかけ、ひと煮立ちしたら中火にする。ときどき煮汁を回しかけながら8〜10分煮る。
ほんのひと手間でおいしさが変わる！
切り身も、さくも、調理の前にペーパータオルで水けをしっかり拭き取るのがポイント！ 余分な水分が取れて、臭みが気にならなくなり、おいしさが格段にアップします。
この甘辛だれ、思わず白いご飯をおかわりしたくなるおいしさ！ 忙しい日の頼れる魚おかずとして、ぜひレパートリーに加えてみてください。
料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。