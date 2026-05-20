不安障害は病気のリスクが２倍！？不安障害の発症で高まるさまざまな病気のリスクとは【心の不調がみるみるよくなる本】

不安障害の発症で高まるさまざまな病気のリスクとは

不安障害は病気のリスクが２倍

不安障害はさまざまな場面において人の心に影響を与え、いろいろな症状を引き起こします。では、人の体に与える影響にはどのようなものがあるのでしょうか。

不安障害の発症で高まるさまざまな病気のリスク

不安障害、特にパニック発作を伴う障害では、自律神経のバランスが乱れ、緊張的活動を担う「交感神経」が過剰に働くようになり、発汗、動悸、体温上昇などの身体的な変化が起こります。不眠や興奮、イライラ、頭が真っ白になるといった症状も、これらの身体的症状から引き起こされると考えられています。

交感神経優位の反応は、血流の増加によるものが大きく、血管や心臓の負担が増えます。また、パニック障害の患者はそうでない人に比べて、狭心症や心筋梗塞といった心血管系の病気にかかるリスクが2倍ほど高いともいわれています。

不安障害がもたらす体の病気

不安や恐怖を感じたとき、人の体は緊張状態になり、交感神経が活発になります。そのため、強い不安を感じると動悸や発汗、呼吸困難など、交感神経の働きによる激しい身体状態に陥ります。

長期的に見た場合、一部の不安障害はこれらの病気の原因になるともいわれています

心筋梗塞

心臓を動かすための血液を送る冠動脈が詰まり、血液の流れが途絶えてしまう症状。

心房細動

心房といわれる心臓の上の部屋が不規則に収縮し、十分に機能しなくなった状態。

狭心症

冠動脈が細くなって心臓に供給される酸素が不足し、胸部に痛みや圧迫感が生じる。

不整脈

心臓の心拍のリズムが乱れた状態。動悸や息切れ、めまい、胸痛などの症状を引き起こす。

特にパニック障害の患者は、心血管系の病気にかかる確率が高いという研究結果もあります

【出典】『心の不調がみるみるよくなる本』ゆうきゆう：監修