ややドル高・円高 米イスラエル早ければ来週にもイラン攻撃再開か ややドル高・円高 米イスラエル早ければ来週にもイラン攻撃再開か

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ややドル高・円高 米イスラエル早ければ来週にもイラン攻撃再開か



仲介国によると米イラン協議はほぼ進展しておらず、米国とイスラエルが早ければ来週にもイラン攻撃を再開する可能性があるという。トランプ米政権は同盟国から、限定的な攻撃を実施すればイランを合意に追い込むことができるとの助言を受けたという。



ややドル買いが広がっている。時間外でNY原油は104ドル台、NY金はと米株は軟調。米10年債利回りとドル指数は上昇に転じている。



オーストリア中銀総裁、独連銀総裁、仏中銀総裁が利上げの可能性を示唆。ECBの6月利上げ確率は90%近くまで上昇しているが、ドル買いに押されユーロドルは軟調。



介入警戒感から円も上昇しており、ドル円除くクロス円は下落している。

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