【ワシントン＝橋本潤也】米国の大学で恒例の「卒業式スピーチ」に異変が起きている。

著名人らが人生の教訓や激励の言葉を卒業生に贈る演説で、人工知能（ＡＩ）に言及した企業関係者らへのブーイングが相次いだ。雇用への悪影響などＡＩの「負の側面」に対し、若者が抱く不満や不安が浮き彫りになったとの指摘が出ている。

「本当の問いは『ＡＩが世界を変えるか』ではない。それは確実に起こる」。ＡＰ通信によると、米グーグル元ＣＥＯのエリック・シュミット氏は１５日、アリゾナ大の卒業式の演説でＡＩに触れると、ブーイングを浴びた。ＡＩの台頭による雇用喪失や政治の分断などへの不安を「理解している」と語り、将来のＡＩ発展を形作る力が学生にはあると訴えたものの、学生からの批判はやまなかった。

参加者の女子学生は同通信に対し、大学からＡＩ利用を控えるよう指導され、使用に罰則すらあったにもかかわらず「講演者がＡＩの擁護者なのは、どういうこと？」と語ったという。

今月中旬に不動産企業幹部がセントラルフロリダ大で演説した際も、ＡＩを「次の産業革命」と呼ぶとブーイングが起きた。

ハーバード大が昨年秋に１８〜２９歳を対象に実施した調査では、ＡＩで仕事の機会が減ると答えたのは４４％。機会が増えると期待したのは１４％だった。対話型ＡＩを巡っては、若年層に依存症を招いたとして、運営会社を相手取った訴訟も相次いでいる。

米国では５〜６月に行われる卒業式スピーチに注目が集まる。アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏が２００５年にスタンフォード大で行ったスピーチは闘病生活や人生観を織り交ぜ、「ハングリーであれ。愚か者であれ」と訴え、語り継がれる演説になった。