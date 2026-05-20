栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役とみられる16歳の4人は、なぜ残忍な犯行に及んでしまったのでしょうか。警察は“トクリュウ”とみて捜査していますが、専門家は「犯罪の素人化が進んでいる」と指摘。思いとどまらせるためにできることを考えます。

■一部の少年「後悔している」

藤井貴彦キャスター

「今回逮捕された、実行役とみられる少年の一部から『後悔している』という趣旨の供述があり、反省の意思を示しているといいます」

「一方で、殺害された富山英子さん（69）には 20か所以上の傷があり、何度も殴られたり刺されたりしたとみられる残忍さも浮かび上がっています」

■実行役として「使い捨てられる」実態

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「実行役とみられる4人は少年で、全員16歳でした。警察は“トクリュウ”（匿名・流動型犯罪グループ）とみて捜査しています。警察庁の統計では去年、全国でトクリュウが関与したとみられる事件のうち、強盗で検挙された人物の約4割が20歳未満の少年でした」

「末端の実行役として使い捨てられているという実態が確認できたということです」

「警察によると今回の4人は全員同学年で、かつて同じ高校に通っていたり、知人関係だったりと、一部は全くの初対面というわけではなく、一定の関係性もあるようです」

■闇バイト「SNSで見つけた」約2割

小栗委員

「法務省が4月に公表した闇バイトに関する特別調査（複数回答）によると、闇バイトを行ったと答えた少年院の入所者のうち、『SNSで闇バイトを見つけた』という人が約2割だったのに対し、『友人・先輩などから紹介された』という人は約8割に上りました」

藤井キャスター

「今まではSNSでの人集めが中心でしたが、だんだん友人関係といいますか、直接勧誘する時代に変わってきているのかもしれないですね」

小栗委員

「同じ調査では、闇バイトを行った536人のうち60.8％の人が『後悔している』という結果も出ています。ただ、今回のように後悔しても取り返しのつかないケースもあります」

■指示役も強盗殺人罪に問われる可能性

小栗委員

「逮捕容疑となっている強盗殺人罪の量刑は死刑か、去年に無期懲役刑から変わった無期拘禁刑の2つだけです。元東京地検特捜部の若狭勝弁護士に聞いたところ、少年4人は18歳未満なので、少年法が適用されて死刑になることはありません」

「ただ強盗殺人罪が認められた場合、無期拘禁刑になる可能性はあるといいます。若狭さんは、指示役たちが『少年なら名前は出ない』などと言葉巧みに少年たちを支配していた可能性もあるとみています」

「また、指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者については、指示の内容にもよりますが、同じ強盗殺人罪に問われる可能性も高く、認められれば死刑か無期拘禁刑になるということです」

■極度の興奮状態で抑制きかず？

藤井キャスター

「16歳の少年といえば、まだあどけなさも残っている人もいたと思います。なぜここまで残忍な犯行に至ってしまうのでしょうか？」

「全国の少年鑑別所で多くの非行少年を心理分析した東京未来大学の出口保行教授は、ここまで残忍になってしまう背景として、同調圧力と興奮状態が考えられるといいます」

「16歳くらいの少年の場合、特に集団で暴力行為を行う時にエスカレートしやすい傾向が顕著に認められるそうです。未成年で刺激に対する耐性ができていないため、犯行場面になると極度の興奮状態に陥り、抑制がきかなくなることも多いといいます」

「また、今回の少年の一部から、『やらなければ家族や友達を殺す』などと脅されていたという供述が出ていますが、やらなければ自分がやられるという恐怖を感じて凶悪な犯行に及ぶことも考えられるといいます」

■「二度と手を引けない」伝える大切さ

藤井キャスター

「こうした犯罪に加担する前に思いとどまるのは難しいのでしょうか？」

小栗委員

「出口教授は、『犯罪や非行の素人化が進んでいる』と指摘。若くて経験が少ないため、『やばかったら手を引ける』と思っている子どもが多く、高額バイトという言葉に心を引かれてしまうといいます」

「私たち大人は、トクリュウや闇バイトに一度手を染めたら二度と手を引けないものだと伝えることが大切だということです」

（5月19日『news zero』より）