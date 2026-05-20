ユーザーロカはリスクオフ相場に逆行し４連騰、ＡＩ関連の超高成長株として投資資金が再攻勢

ユーザーローカル<3984.T>は全体相場に逆行して４日続伸、５日移動平均線を上放れる動きをみせている。５月上旬にマドを開けて急騰を演じた後はいったん調整を入れたものの抜群の業績成長力を背景に投資資金が再攻勢に転じている。



ビッグデータ解析サービスやＡＩ技術を活用した業務支援ツールの提供を行うが、企業や地方自治体などのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を囲い込み、目を見張る大幅増収増益を継続しているＡＩ関連株でも稀有な存在。２０１７年に上場する前の１３年６月期からトップライン、利益ともに２ケタ以上の伸びを続けている。同社が展開する生成ＡＩチャットプラットフォームはセキュアな環境で最新のＬＬＭ（大規模言語モデル）に対応、ＡＩエージェント機能も搭載された高性能モデルで、イオングループにも提供するなど実績が高い。信用買い残が少なく、信用倍率１．１倍と需給面でも軽く、５月１１日の戻り高値１８４５円奪回が視野に入っている。



出所：MINKABU PRESS