２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円００銭前後と前日の午後５時時点に比べ３銭程度のドル安・円高で推移している。



１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円０７銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。原油価格が高止まりするなか、米長期金利の上昇がドルの支援材料となり一時１５９円２５銭まで上伸した。



この日の東京市場のドル円相場は１５９円００銭近辺で膠着している。ベッセント米財務長官が１９日に「円⁠相場の過度な変動は望ましくない」との考えを示したことや、片山さつき財務相が主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議終了後に記者団に対して「日本の為替に対する姿勢は理解されたと考えている」などと述べたことが影響しているもよう。また、時間外取引で米長期金利の上昇が一服していることが上値の重さにつながっているようだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円４６銭前後と同５５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS