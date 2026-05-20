相模ゴム工業<5194.T>は続落。１９日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について最終利益を６０００万円（前期比７８．７％減）と発表した。前期に為替差益を計上した反動が出るもよう。これを売り材料視する見方が広がっているようだ。



売上高は６４億円（同８．３％増）、営業利益は３億８０００万円（同２．１倍）を計画。配当予想は１０円（前期同額）とした。コンドームや医療用ゴム製品を手掛ける主力のヘルスケア事業で海外市場の深耕を図るほか、食品用包装フィルムを製造するプラスチック事業で新製品の開発などを進めていく。



なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が５９億１１００万円（前の期比３．９％増）、営業利益が１億８０００万円（前の期３３００万円の赤字）と業績回復を果たした。最終利益段階では２億８３００万円（前の期比２７．８％減）で着地した。



出所：MINKABU PRESS