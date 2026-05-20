開催：2026.5.20

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 4 - 1 [オリオールズ]

MLBの試合が20日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとオリオールズが対戦した。

レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。

1回表、1番 テーラー・ウォード 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 TB 0-1 BAL

1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 1-1 BAL

6回裏、4番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TB 2-1 BAL

8回裏、5番 リッチー・パラシオス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 3-1 BAL、6番 ジョニー・デルーカ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-1 BAL

試合は4対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのケビン・ケリーで、ここまで3勝1敗2S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで2勝6敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗13Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 10:26:13 更新