丸山純奈「秒針メモリー」配信リリース決定！婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』劇中歌

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シンガーソングライター丸山純奈が、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の劇中歌となる「秒針メモリー」を6月3日にリリースすることが決定した。

■“進み続ける時間”をテーマに、別れを選択した痛みも抱えながらも未来へ進む決意を表現

そっと咲く花のような強く優しい歌声で人々を魅了する、いま路上で最も人を集めるシンガーソングライター丸山純奈。

そんな彼女が“進み続ける時間”をテーマに、別れを選択した痛みも抱えながらも未来へ進む決意を表現した本作は秒針の音や、ピアノやストリングスを取り入れた儚くドラマチックなサウンドに、丸山純奈の透き通る歌声が際立つバラードだ。MV公開日時は、後日丸山純奈の公式SNSにて発表される。

また、5月より3ヵ月連続ライブ『丸山純奈 エッグマンスリーLIVE』をShibuya eggmanにて開催中。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「秒針メモリー」

■【画像】「秒針メモリー」アートワーク

■【画像】ライブ写真、『時計じかけのマリッジ』番組場面写真

■関連リンク

『時計じかけのマリッジ』番組サイト

https://www.tokeimarrige.com/

丸山純奈 OFFICIAL SNS

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