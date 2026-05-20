5月19日 発表

テーマパーク「東京ドームシティ アトラクションズ」とAndroid/iOS/PC用RPG「勝利の女神：NIKKE」のコラボイベント「遊園地を奪還せよ、指揮官！」の開催中止が発表された。

本イベントは5月29日より6月28日にかけて開催が予定されていたリアルイベントで、限定のアトラクションボイスやコラボフード、グッズの販売といった企画が実施される予定となっていた。今回公式Xにて中止がアナウンスされ、安全確保の観点から関係各所と協議を重ね、このような判断に至ったとしている。

「東京ドームシティ アトラクションズ」は4月21日に発生した従業員の死亡事故を受けて休業となっている。コラボイベントの今後については公式サイトや公式Xなどで告知が予定されている。

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