「NIKKE」と東京ドームシティ アトラクションズのコラボイベントが中止。安全確保の観点から
5月19日 発表
テーマパーク「東京ドームシティ アトラクションズ」とAndroid/iOS/PC用RPG「勝利の女神：NIKKE」のコラボイベント「遊園地を奪還せよ、指揮官！」の開催中止が発表された。
本イベントは5月29日より6月28日にかけて開催が予定されていたリアルイベントで、限定のアトラクションボイスやコラボフード、グッズの販売といった企画が実施される予定となっていた。今回公式Xにて中止がアナウンスされ、安全確保の観点から関係各所と協議を重ね、このような判断に至ったとしている。
「東京ドームシティ アトラクションズ」は4月21日に発生した従業員の死亡事故を受けて休業となっている。コラボイベントの今後については公式サイトや公式Xなどで告知が予定されている。
【イベント開催見合わせのお知らせ】- 【公式】勝利の女神：NIKKE (@NIKKE_japan) May 19, 2026
東京ドームシティ アトラクションズにて開催を予定しておりましたコラボイベント『遊園地を奪還せよ、指揮官！』につきまして、安全確保の観点から関係各所と協議を重ねた結果、開催を見合わせる判断に至りました。… https://t.co/9ivNVE05jd
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