阪神―中日

19日に倉敷マスカットスタジアムで行われたプロ野球・阪神―中日戦で地方球場ならではの珍事が中継画面に映り、ネット上のファンの笑いを誘っている。

珍事が起きたのは2回の阪神の攻撃。ドラフト1位ルーキー・立石正広がプロ初打席に立つと、中日・金丸の初球の真っすぐをセンター前に弾き返した。記念すべきプロ初安打となった。

ただこの瞬間、試合を配信したDAZNでは不思議な数字が並んだ。中継画面の右下にあるスコア表示には、投球のスピードガンも表記されているが、なんと「165キロ」と表示されていた。金丸のこれまでの最速は150キロ台前半から中盤だった。

この試合が行われたのは12球団のフランチャイズ球場ではない倉敷マスカットスタジアム。地方球場ではごくまれにスピードガンの測定エラーが起きるケースもあり、ネット上には様々な声が上がった。

「立石ヒットの時しれっと金丸165で嘘すぎる」

「打球速度を計測しちゃったとか？？」

「金丸165キロで草」

「しれっと金丸165でワロタ」

「さすがに打球速度 笑」

なお165キロは大谷翔平、佐々木朗希が記録したNPB日本人最速記録で、NPB最速は2021年にビエイラ（巨人）がマークした166キロとなっている。



（THE ANSWER編集部）