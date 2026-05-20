アントワープGK野澤大志ブランドンが大活躍

ベルギー1部のプレーオフ2のゲームが現地時間5月19日に行われ、ゲンクとアントワープは0-0で引き分けた。

現地メディア「Nieuwsblad」では、アントワープのGK野澤大志ブランドンの活躍が大きかったと報じた。

このプレーオフ2はレギュラーシーズンで中位グループだったチームによるものだが、首位で終われば来季のUEFAカンファレンスリーグ（ECL）プレーオフへの出場権を得る。その首位に立っていたゲンクは日本代表MF伊東純也やMF横山歩夢を擁して攻撃を仕掛けた。

しかし、アントワープが守り切って0-0で終えゲンクは首位陥落。記録ではゲンクがシュート34本を記録するしていた。レポートでは「特にGK野澤の活躍は大きかった」とされ、「野澤は伊東のゴールを何度も阻止した。最終的に今シーズン9度目のクリーンシートを達成したのは彼自身の功績だった」とされた。

また、ファリス・ハルーン監督による「もちろん、GKにも感謝しなければなりません。彼のおかげで試合は引き分けに終わり、勝ち点1を獲得することができました」とのコメントも報じた。

ゲンクの伊東は試合終了間際、横山は後半26分に交代で退いた。また、アントワープでは野澤とDF綱島悠斗がフル出場している。（FOOTBALL ZONE編集部）