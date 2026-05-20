若年世代から圧倒的な支持を受けているコンテンツの「恋愛リアリティショー」。一般的には若い美男美女が恋愛をする様が繰り広げられるが、2023年にNetflixが配信開始した『あいの里』シリーズはちょっと毛色が違う。

【写真】『あいの里』に出演した“合コンクイーン”の「たみフル」さん

というのも、出演者は35歳から60歳で、見る人によっては「見るに堪えないコンテンツ」ともいえる作品だからだ。それでも多くの人から注目され、2024年にはシーズン2も配信している。いったいなぜ、『あいの里』はここまで愛されたのか。原田曜平氏による新著『中年中心社会 団塊ジュニアとポスト団塊ジュニア』から一部抜粋してお届けする。

◆◆◆

おじさんとおばさんが古民家で……これまでだったら「見るに堪えない」コンテンツがヒットしたワケ

2023年5月、Netflixで35歳以上でないと参加できない恋愛リアリティショー『あいの里』の配信が始まりました。大々的に宣伝されることもなかったため、配信当初はそれほど話題になっていなかったのですが、徐々に口コミで広がって大きな人気を博しました。

「複数の男女が恋の丁々発止を繰り広げ、カップル成立を目指す」タイプの恋愛リアリティショーは、過去に『テラスハウス』（フジテレビ）、『オオカミには騙されない』（ABEMA）などたくさん制作されていますが、その参加者はいずれも10代、20代が中心で、おしゃれな美男美女揃い。画面映えはしますが、若いゆえに会話がいかにも“青臭い”というか薄っぺらく、いい中年が観るにはなかなかつらいものもありました。



2023年に配信を開始した『あいの里』（Netflix公式サイトより）

しかし『あいの里』に出てくる男女は違います。参加者は35歳から60歳の男女。ほとんどが団塊ジュニア世代とポスト団塊ジュニア世代です。中年、なんならシニアの参加者の多くは、必ずしも特別な美男美女ではない普通の容姿の人たちで、彼らが外界と隔絶された古民家に集まって共同生活を送りながら、キラキラしているこれまでの恋愛リアリティショーとはまったく違う世界観になっています。

参加者によっては「かなりみっともない」ふるまいを晒してしまう人もいる中で、“人生最後の恋”を求めて奮闘する──。「おじさんとおばさんの恋」。昭和的な価値観では、絵面的に見るに堪えないコンテンツ、と言われてしまっていたのかもしれません。

が、同作は大ブレイクしました。そのブレイクを支えた中心視聴者は、参加者と同世代のミドル層です。私の知り合いの同世代もこれを観て興奮してFacebookにこの番組の感想を載せまくっていました。それだけ、ミドル層にとって「恋愛」は、まだまだ我が事の人も多く、また、最後の恋愛至上主義世代（最初の草食男子世代）として、強くノスタルジーを掻き立てられた、ということなのだと思います。

「婚活」であり「終活」……恋愛を超えた人間劇が話題に

参加者にはバツイチ子持ちなど離婚経験者も多く、歳を重ねているだけあって、抱えている過去がシリアスでかなり重い。それなりの人生経験を積まなければ出てこない含蓄ある言葉も多く飛び出し、単に「好き、嫌い」、外見が「タイプだ、タイプでない」では割り切れない感情の機微、理想と現実の間での葛藤など、酸いも甘いも噛み分けた大人たちによる複雑で趣のある人間模様が繰り広げられました。『あいの里』は中年の鑑賞に堪える、味わい深い人間観察コンテンツであり、そこがミドル層に刺さりました。

彼らが行っているのは単なる恋愛ゲームではありません。真剣な婚活であり、人によっては終活です。「この人と結婚したら、どんな現実的な生活が待っているのか？」、参加者はそれを突き詰めて考えながら、慎重に相手を見定めていきます。

なんという結婚疑似体験。肩書きとルックスでマッチすることがほとんどであるマッチングアプリなんかより、ずっとリアリティがある。ミドル層は若いころに高視聴率で人気を博していた『あいのり』（フジテレビ）以来、久々に「自分たち世代に刺さる恋愛リアリティショー」に出会ったのでした。

『あいの里』というタイトルは、1999年から2009年までフジテレビ系で放映されていた『あいのり』を多分に意識しています（そもそも、『あいのり』と同じスタッフで制作されています）。『あいのり』は、まだ恋愛リアリティショーという言葉が日本で浸透していなかったころの大ヒット人気番組。男女7人が「ラブワゴン」と呼ばれる車に乗って世界中を旅し、告白して成功したらふたりで帰国、失敗したらひとりで帰国、というものでした。

『あいの里』もそれに近く、ひとつ屋根の下で男女が共同生活を送りながら、告白して成功したらふたりで家を出る、失敗したらひとりで帰る。要するに、20〜30代のころに『あいのり』を観ていた層をそのまま取り込んだのが、『あいの里』だったのです。

なお、スタジオでVTR越しに参加者たちを見守るMCの田村淳さんは、1973年生まれの団塊ジュニア世代。同じくMCのベッキーさんは、1984年生まれのポスト団塊ジュニア世代。ふたりが感極まって涙をにじませることも、一度や二度ではありませんでした。

「伝説の合コンクイーン」も登場

ちなみに、Netflixは大学生も結構観ていますが、私の調査では『あいの里』を観ていた学生は大変少なく、知名度も低いです。完全にミドル層を狙って制作され、実際に刺さったコンテンツだったのです。

シーズン1の爆発的人気を受けて2024年に配信されたシーズン2には、ある40代の女性が登場しました。職業は漫画家で、結婚歴なし。実はこの方、かつてOL時代は伝説の合コンクイーンとして名を馳せた方で、広告代理店の私の同期の間では有名人で、私も若きころ、何度か合コンでご一緒させていただいたことがあります。

「宴会芸をしないあやまんJAPAN」と言ったら通じるでしょうか。とにかく2000年代の彼女は無双でした（放送でもそんな感じで紹介されていましたが、実際はもっとすごかったです）。

そんな彼女は35歳のとき乳がんを患い、闘病の末、漫画家に転身して今に至るのですが、若いころさんざん遊んでいた彼女ですら、中年世代になって心境が変化し、生涯の伴侶を求めるようになりました（実際はカップルが成立し、古民家を出ていったのですが、その後、いろいろあって別れたようです）。彼女に限らず『あいの里』には「昔は結婚願望はなかったが、歳を重ねるにつれて結婚したくなった」男女が複数登場しました。

〈「女性として見られたい」専業主婦が“胸元パックリ衣装”で…中年世代に大ブーム“既婚者合コン”の知られざる実情〉へ続く

（原田 曜平／Webオリジナル（外部転載））