セガ フェイブが展開する、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた新ジャンルのコレクションアイテム「アクぬい」シリーズ。

「アクぬい」シリーズから、飾りやすさを追求した新グッズ「アクぬいRoom ディズニーキャラクター」が発売されます☆

セガ フェイブ「アクぬいRoom ディズニーキャラクター」

価格：各3,080円(税込)

発売日：2026年5月21日（木）

種類：全4種（プー、ニック、ベイマックス、スティッチ）

サイズ：幅105×高140×奥55mm

対象年齢：15才以上

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなど

セガ フェイブから、グッズの魅力を最大限に引き出す”飾り方”が楽しめる「アクぬいRoom」が誕生。

アクリルスタンドのディスプレイ性とぬいぐるみのふわふわな手触りを融合させた新ジャンルのコレクショングッズ「アクぬい」シリーズの最新作です。

今回、ディズニーの人気キャラクターである「プー」「ニック・ワイルド」「ベイマックス」「スティッチ」が「アクぬい」シリーズに初登場！

カラフルでかわいいフレームには、上下左右にアクリルスタンドをさし込める穴が合計52個設けられており、好きな場所にさしてお好みのレイアウトを楽しむことができます。

内側だけでなく外側にも挿すことができるため、フレームから飛び出しているようなレイアウトも可能です☆

卓上としても壁掛けとしても飾れる2Wayディスプレイ

自立が可能なため、デスクやテーブルの上など、好きな場所に「アクぬいRoom」を飾ることができる「アクぬいRoom ディズニーキャラクター」

また、複数の「アクぬいRoom」があれば、凹凸を組み合わせることで重ねて固定させることも可能です。

さらにフレームにはお手持ちの押しピンを引っ掛けることのできる切り込みが入っているので、壁に掛けて飾ることができるのも嬉しいポイント。

好きな場所にキャラクターたちのお部屋を飾って楽しむことができます☆

アクぬいRoom ディズニーキャラクター プー

『くまのプーさん』に登場する「プー」のぬいぐるみをレイアウトした「アクぬいRoom」

物語の舞台となる”100エーカーの森”の仲間たち「ピグレット」や「ティガー」のアクリルスタンドなどがセットになっています。

アクぬいRoom ディズニーキャラクター ニック・ワイルド

「ズートピア」シリーズで活躍するキツネ「ニック・ワイルド」デザイン。

相棒の「ジュディ・ホップス」のほか、「クロウハウザー」や「フラッシュ」「レミング」たちのアクリルスタンド付きです。

アクぬいRoom ディズニーキャラクター ベイマックス

片手を上げる姿がかわいい縫いぐるみがセットされた「ベイマックス」

アクリルスタンドでは「ベイマックス2.0」や「モチ」をお腹にのせて仰向けになる姿などが楽しめます。

アクぬいRoom ディズニーキャラクター スティッチ

両手を広げた「スティッチ」のぬいぐるみがセットされた「アクぬいRoom」

ぬいぐるみ「スクランプ」や、南国ムード満点なアクリルスタンドと一緒にディスプレイできます。

アクリルスタンドを好きな場所にさしてお好みのレイアウトが楽しめる、新ジャンルのコレクショングッズ。

セガ フェイブの「アクぬいRoom ディズニーキャラクター」4種は、2026年5月21日より販売開始です☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

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