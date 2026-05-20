「かてぃん」の愛称で親しまれる角野隼斗氏（30）は、公演チケットの販売枚数の多さからギネスに認定されるほど世界が注目するピアニスト。昨年11月、「世界屈指の音楽の殿堂」と呼ばれるニューヨークのカーネギーホールで、初めて開いたソロリサイタルも大きな話題を呼びました。現在は拠点をニューヨークへ移し、アメリカ、日本、ヨーロッパを巡りながら活動をする角野氏の原点に迫ります。

【画像】演奏する角野氏。緊張が高揚感に変わるときだ

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東京大学か、東京藝術大学か

講師をしていた母の指導のもと、ピアノは3歳から始めました。「ゲーム感覚で、やる気を上手に引き出す教え方だったのよ」と、母は言っていますが（笑）、練習が嫌なことはたまにありました。

でも、辞めようと考えたことは一度もありませんでした。僕の一番古い記憶は、ピアノを始めた頃のこと。和室で数字を紙に書いていて、母が遠くから何かを話しかけている。数字そのものを書くのも楽しくて、2の累乗をずっと書いていました。2、4、8、16、32、64、128……。算数も大好きでした。



角野隼斗氏 Ⓒ文藝春秋

小学校高学年から、ゲームセンターの「音ゲー」にはまりました。特に「太鼓の達人」は高得点になるとランキングに名前を登録できるのです。打ち込めるのがひらがな4文字までだったので、「かてぃん」という名前にしました。意味は深く考えず、語感やキャラクター名のような感じから思い浮かびました。

開成中学校に入ってからはニコニコ動画やYouTubeに興味を持ち、演奏動画を投稿するように。その時、使い始めた名前が「Cateen」。子どもがインターネットに本名を公表するのは危険なので作ったハンドルネームです。この名前で僕のことを知ったかたもいらっしゃるかもしれません。

その頃は、クラシック以外の音楽も聴いたり演奏したりしていました。BPM（1分間あたりの拍数）が速ければ速い曲ほど好きでした。友達とバンドをやりたいねと話して始めたのが、ギター2人、ベース、ドラム、キーボード、ボーカルの6人組で激しめのハードロック。キーボードの担当は別にいたので僕はドラムだったのですが、イントロだけピアノを弾いてドラムへ移るといったパフォーマンスもしていました。

ジャズを始めたのも同じ頃です。地元の勝田台文化センター（千葉県八千代市）で「ラプソディー・イン・ブルー」のピアノソロバージョンを初めて弾きましたが、当時はクラシックの曲だと思っていました。

大学進学は、ひとつの岐路になりました。東京大学に行くか、東京藝術大学に行くか。でも、僕はまだピアノで食べていけるとは思っていませんでした。親戚に宇宙飛行士の山崎直子さんがいて宇宙にも興味があったし、親からは「音楽と数学を迷っているなら東大にしたら？」というアドバイスもありました。藝大でなくてもピアノは練習できると考えて東大を選び、工学部の計数工学科数理情報工学コースへ進みました。

企業への就職も考えた

東大ではクラシックピアノを弾くサークルと、バンドのサークルに入りましたが、時間的にはバンドサークルの比重が高かったですね。ピアノは1人で完結するのでリハーサルはさほどありませんが、バンドは全員が揃っての練習が必須だからです。文化祭で半年に1回演奏し、合宿も年に2回あって楽しかった。3年生の時には、バンドのサークルを母体に6人組のシティソウルバンド「Penthouse」を結成し、2021年にメジャーデビュー。今年3月には武道館で単独ライブを行いました。

その後、東大大学院の情報理工学系研究科へ進んだのは、自動採譜と自動編曲を研究するためです。自動採譜とは、簡単に言えば聴いた音を自動で楽譜に変換する、つまり人間でいう耳コピを機械に落とし込むことです。9年前は現在のような高機能ソフトやAIもなく自動採譜なんて実用からは程遠いレベルでした。いまははるかに進歩していますね。

研究のかたわら、ピアノは続けていました。2018年に出場した、日本最大規模のコンクール「ピティナ・ピアノコンペティション」（一般社団法人全日本ピアノ指導者協会主催）では、最上位の特級グランプリを受賞。これをきっかけに本格的に演奏活動を始める一方で、じつは卒業前までは理系の学生によくある「企業へインターンに行って、そのまま就職して研究者になる」という人生も考えていたのです。実際にインターンとして、Preferred NetworksというAI系の企業で働きました。社内の課題を解決するためなら自由にテーマを決めてよかったので、ここでも音声認識系を研究していました。

2020年に大学院を修了し、その翌年には世界最高峰と言われる「ショパン国際ピアノコンクール」に出場して、セミファイナルまで進みました。もともと前年に出る予定だったのが、コロナで延びた。こうして音楽に関するいくつかの出来事を経て、自然と音楽の道へ進んだのでした。親も、研究室の先生もピアノの先生も、「まぁ、そうだよね」という雰囲気でした。

※角野隼斗さんが登場したグラビア「日本の顔」もぜひご覧下さい

※本記事の全文（7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（角野隼斗「開成、東大からカーネギーホールまで」）。全文では、以下の内容が語られています。

・演奏で足が凝ることも

・AIにできない生演奏

・「坂本龍一さん風に」

（角野 隼斗／文藝春秋 2026年6月号）