ヱビスに合う一皿が集う「YEBISU ビアグルメグランプリ2026」 WEBで予選投票スタート

サッポロビールは、ヱビスと飲食店が共創するイベント「YEBISU ビアグルメグランプリ2026」を開催。その決勝ステージを9月に恵比寿ガーデンプレイスで実施する。

これに先立ち、予選となる一般WEB投票が5月8日から特設サイトでスタートした。

近年、ビールの楽しみ方が多様化し、味わいだけでなく「どんな時間を過ごせるか」といった体験そのものが、ビールを選ぶ理由のひとつになりつつある。ヱビスを料理とともに味わってもらうことで、その魅力をより深く広げる狙いだ。

今年は飲食店との共創を通じて、リアルな“食の現場”から広がる体験価値の創造に注力する。昨年まで展開してきた「ヱビス ビアホリデー」を進化。飲食店との共創をさらに強化した。「ヱビスに合う一皿」を通じて、食とヱビスが生み出す“心まで満たされる時間”を提供し、思わず笑顔になる“いい顔が生まれる瞬間”を育てる。

予選には「絶品ヱビスの店」の中から、都内14店舗がエントリー。一般投票によって選ばれた上位4店舗が、9月19日から開催される決勝ステージへ進出する。決勝ステージでは、来場者による投票を実施。グランプリを決定する。

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