300円で合ってます！？何気に高スペックで使い勝手抜群！お得すぎる100均コラボ商品

現在ダイソーでは、FINEBOYS、GirlsAward、そしてダイソーのトリプルコラボ商品が展開中！おしゃれで便利なアイテムが揃う中、お出かけに便利なキャップが優秀すぎました♡さりげない刺繍があしらわれた、トレンドライクなバイカラーデザイン。サイズ調整や手洗いも可能で、300円とは思えません！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：バイカラーキャップ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：頭周り58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746006508

さすがトリプルコラボ♡ダイソーの『バイカラーキャップ』がおしゃれで使いやすい！

現在ダイソーでは、男性ファッション誌「FINEBOYS（ファインボーイズ）」と、ファッション＆音楽イベント「GirlsAward（ガールズアワード）」とダイソーのトリプルコラボアイテムが展開中！おしゃれで実用的な商品が揃っています。

その中でも『バイカラーキャップ』が気になったので購入してみました。価格は330円（税込）です。

グレーの本体にベージュのつばを合わせたバイカラー仕様のキャップです。コラボ商品ならではの洗練された配色で、デイリーコーディネートにも馴染みやすいです。

つばの形が誰にでも似合う、なだらかなカーブなのもポイント。サングラスとの相性も良く、夏の紫外線対策をおしゃれに解決してくれます！

サイドの刺繍と、頭頂部付近の通気口（アイレット）にもグリーンの刺繍が施されています。刺繍ロゴは小さめでさりげなく、年齢や性別を問わず使いやすい印象です。

細部までこだわりを感じるデザインで、100均バレしにくいのが嬉しいかぎり！

さらに、背面にはスナップバックがあるので、細かいサイズ調整もできます。頭周りの目安は約58cmとなっており、好みやフィット感に合わせて簡単にサイズ調整が可能です。

誰にでも似合いやすいシルエット◎手洗いも可能で気兼ねなく使える！

実際にかぶってみましたが、顔の形を選ばず、誰にでも似合いやすいシルエットに仕上がっていて、気軽に使いやすいと思いました。

プチプラの帽子はかぶる人を選ぶ形状のものが多い印象ですが、こちらはそんなことがなく、スッと馴染みやすいのにおしゃれにかぶれて満足感が高いです。

さらに、汗や汚れが気になっても、自宅で手洗いができるため衛生的に使用することが可能。フェスやキャンプ、散歩など、屋外でのアクティビティにも気兼ねなく使い倒せます。

なお、漂白剤・タンブラー乾燥・アイロン・ドライクリーニングは不可となっています。洗ったあとは陰干ししてください。

今回は、ダイソーの『バイカラーキャップ』をご紹介しました。

ダイソー×FINEBOYS×GirlsAwardコラボは、キャップのほかにもさまざまなアイテムが登場しているので見逃せません！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。