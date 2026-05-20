ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」と、クリエイター集団「第四境界」がコラボレーションするコンテンツ『PARALLEL CASE: 2434』の製作が決定した。あわせて、物語の入り口となるティザーサイトも公開された。

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本コンテンツは、現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出す第四境界と、にじさんじがタッグを組むプロジェクト。2026年夏に、にじさんじライバーたちが紡ぐ四者四様の物語が展開され、現実と仮想の境界を曖昧にしていくという。

コラボ相手の第四境界は、2024年3月に活動を開始したクリエイター集団。『人の財布』『かがみの特殊少年更生施設』など、現実世界の中に物語を立ち上げる体験で注目を集めており、近年の日本におけるARG市場を開拓したパイオニア的存在として位置づけられている。

新たな情報は、にじさんじ公式Xおよび第四境界公式Xにて順次公開される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）