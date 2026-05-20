100均で買って大正解！「バッグをゴソゴソ漁るのもうやめた！」バッグに付けると便利なポーチ
商品情報
商品名：CASE ハート型小物入れナスカン付
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550746015470
GirlsAward×FINEBOYSコラボ！ダイソーの新作ハート型ポーチが可愛くて便利すぎる
今回購入したのは、『CASE ハート型小物入れナスカン付』という商品。新作のコラボアイテムとして登場していたのですが、これが想像以上に便利だったんです。
内側の両サイドには布のマチのような設計があり、大きく開くので中は見やすいのに、180度完全には開かない絶妙な作り。
ファスナーを開けても中身が一気に飛び出しにくいので、バッグに付けたままでも使いやすいんです。
キーリング付きなので鍵の管理も可能。また、メッシュのポケットもあり、鍵の定位置を決めやすいのが◎
玄関前でバッグをひっくり返すストレスからも解放されます。
バッグの中をゴソゴソ探す生活が終わった！『CASE ハート型小物入れナスカン付』
サイズ感もちょうど良く、ミニリップや目薬、イヤホンなどの小物がしっかり入ります。見た目はコンパクトですが、意外と収納力があるんです。
これまでバッグの中で「鍵どこ！？」「リップ見つからない！」と毎回ゴソゴソ探していたのですが、このポーチを使い始めてからかなり快適になりました。
ころんとしたハート型デザインも可愛らしく、ふわっと中綿が入っているような柔らかい質感もGOOD。
ナスカンでカバンに取り付けられるので、ちょっとしたアクセントにもなってくれます。
今回はダイソーの『CASE ハート型小物入れナスカン付』をご紹介しました。
デザインの良さだけでなく、実用性もしっかりあるダイソーのコラボグッズ。バッグの持ち手や金具部分にサッと付けられるので、必要なものをすぐに取り出せます。
小物迷子に悩んでいる方にはかなりおすすめなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。