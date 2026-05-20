100均で買って大正解！「バッグをゴソゴソ漁るのもうやめた！」バッグに付けると便利なポーチ

ダイソーの新作コラボグッズ『CASE ハート型小物入れナスカン付』が、可愛いだけでなく実用性も抜群でした。バッグに取り付けられるナスカン付きで、鍵やリップ、目薬などの小物をサッと取り出せる便利アイテム。内側も中綿が入っているような質感で、高見え感も◎毎日使いたくなる商品です。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：CASE ハート型小物入れナスカン付

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746015470

GirlsAward×FINEBOYSコラボ！ダイソーの新作ハート型ポーチが可愛くて便利すぎる

今回購入したのは、『CASE ハート型小物入れナスカン付』という商品。新作のコラボアイテムとして登場していたのですが、これが想像以上に便利だったんです。

内側の両サイドには布のマチのような設計があり、大きく開くので中は見やすいのに、180度完全には開かない絶妙な作り。

ファスナーを開けても中身が一気に飛び出しにくいので、バッグに付けたままでも使いやすいんです。

キーリング付きなので鍵の管理も可能。また、メッシュのポケットもあり、鍵の定位置を決めやすいのが◎

玄関前でバッグをひっくり返すストレスからも解放されます。

バッグの中をゴソゴソ探す生活が終わった！『CASE ハート型小物入れナスカン付』

サイズ感もちょうど良く、ミニリップや目薬、イヤホンなどの小物がしっかり入ります。見た目はコンパクトですが、意外と収納力があるんです。

これまでバッグの中で「鍵どこ！？」「リップ見つからない！」と毎回ゴソゴソ探していたのですが、このポーチを使い始めてからかなり快適になりました。

ころんとしたハート型デザインも可愛らしく、ふわっと中綿が入っているような柔らかい質感もGOOD。

ナスカンでカバンに取り付けられるので、ちょっとしたアクセントにもなってくれます。

今回はダイソーの『CASE ハート型小物入れナスカン付』をご紹介しました。

デザインの良さだけでなく、実用性もしっかりあるダイソーのコラボグッズ。バッグの持ち手や金具部分にサッと付けられるので、必要なものをすぐに取り出せます。

小物迷子に悩んでいる方にはかなりおすすめなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。