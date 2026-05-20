100均で買ってよかった！「せっかく干したのに乾いてないじゃん」洗濯あるあるを予防できるよ

ハンガーを使ってTシャツやタオルを並べて干すと、風で寄ってしまって乾きムラが出やすいこと、ありませんか？セリアには、ハンガー同士の間隔をキープして、風通しを確保してくれる便利なアイテムがあります。洗濯物の片寄りに悩んでいた人や、限られたスペースで効率よく干したい人にオススメです。

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商品情報

商品名：ステンレスハンガーホルダー 5連

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10×24.5×5.5cm

耐荷重量（約）：1.5kg

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951222208

ハンガーが勝手に寄らない！地味だけど助かるアイテム！セリアの『ステンレスハンガーホルダー 5連』

洗濯物って、干した直後はちゃんと間隔が空いていても、気づくとハンガー同士がギュッと寄っていることがありませんか？

特に風が吹く日は、洗濯物が片側に集まってしまって、洗濯物を取り込む時に「ここだけまだ湿ってる…」となることも。

そんな“干した後のズレ問題”を解消してくれるのが、『ステンレスハンガーホルダー 5連』です。筆者はセリアの洗濯グッズ売り場でゲットしました。

特徴は、この波のような形状。くぼみにハンガーを掛けて干すことで、間隔をキープできるから、洗濯物が片寄るのを防げます。

フックの先端にはシリコンのようなゴムのような素材付きで、傷や服の引っ掛かりとして役立ちそう。むき出しのタイプよりもちょっとだけ安心感があります。

なみなみ形状で間隔キープ！風が通りやすく乾きやすい！

普通に物干し竿へ掛けると、風でハンガーがスーッと移動して重なりがちですが、こちらは掛ける位置が自然に決まるので、間隔をキープしやすいのがポイント。

5連タイプなので、Tシャツやタオルを並べて干すのにも便利。ある程度すき間を空けた状態を保ちやすいので、風が通りやすくなります。

細めのデザインなので圧迫感が出にくく、見た目もすっきり使えます。

わざわざ干し直したり、「もう少し間を空ければよかった」と後から位置調整をする手間が減るので、日々の家事で大活躍です。

対応サイズは直径3.5cmまでの物干し竿。ただ、細い竿だとぐらつきが気になることもあるので、安定感重視の場合はある程度太さのある物干し竿を使うのがおすすめです。

丈夫なステンレス製というのも扱いやすい理由のひとつ。プラスチックより気を使わなくてラクだなと感じます。

洗濯グッズって、日差しに当たり続けるとプラスチック部分が劣化しやすく、気づいたらパキッと割れていたり、表面がボロボロ…ということも。

その点、このハンガーホルダーは屋外で使うアイテムとしては頼もしさがあります。洗濯物を物干し竿いっぱいに干せるよう、いくつか買い揃えたくなるアイテムです。

今回は、セリアの『ステンレスハンガーホルダー 5連』をご紹介しました。洗濯物をまとめて干すことが多い人や、限られたスペースでも風通しを確保したい人は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。