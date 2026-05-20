こんなの普通100円じゃ買えない！これなら習慣化できる！思わず飛びついた商品

自宅でのトレーニングやストレッチを習慣化したくても、器具を置く場所がない…。でも、自重は長続きしないな〜と思っていたところ、ダイソーで良い商品を発見しました。他店だと高価なトレーニングチューブがたったの100円！ながら運動にぴったりで、これなら続けやすいですよ◎コンパクトで置き場所にも困りません。

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商品情報

商品名：トレーニングチューブ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：30cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480240817

コンパクトで続けやすい！ダイソーの『トレーニングチューブ』

自宅でのトレーニングやストレッチを習慣化したくても、大がかりな器具を置く場所がない…。とはいいつつ、自重で行うのは長続きせず、三日坊主になってしまうことが多い筆者。

夏も近いことだし、健康のためにもそろそろ本気で取り組みたいと思っていた矢先、ダイソーでぴったりな商品を発見！『トレーニングチューブ』を使ってみることにしました。

価格は110円（税込）とお手頃で、これならコンパクトでかさばらないからいいか…と思い購入！筆者が訪れた店舗では、エクササイズグッズ売り場に陳列されていました。

よくあるTPE（熱可塑性エラストマー）製のトレーニングチューブは特有の粘着性があり、ホコリが付着しやすいのが気になっていました。しかし、こちらはラテックス製で、さらっとした質感。

ホコリが付着しにくく、ストレスなくトレーニングができます。

パッケージの裏面には、使用方法の一例がわかりやすく記載されています。

トレーニングチューブを初めて使う方でも、これを見ながらすぐにトレーニングやストレッチを始められるので、「買ったけどよくわからなくて結局使わなかった…」ということも防げます。

“ながら運動”に最適！収納や持ち運びにも困らない◎

最近では動画投稿サイトやネットにもよく情報が出ていますが、まさにエクササイズの工程を確認しながら行う“ながら運動”に最適です。

程よい負荷でトレーニングやストレッチを行えるので疲れすぎず、これなら長く続けられそうです。作業の合間の隙間時間にサッとトレーニングできるので、時間を有効活用できます。

なんといってもコンパクトなので、ちょっとした隙間に収納できることも魅力！折りたたんでもスリムなので、旅行先でも軽くストレッチやエクササイズがしたい！というときにも便利です。

ちなみに、このトレーニングチューブはレベルを選ぶことができます。

今回はオレンジ色のミドルを試してみましたが、他にもグリーンのソフト、ブルーのハードも展開されています。110円なので最初はソフトかミドルから始めて、徐々に負荷を高めていくのもいいかもしれません。

今回は、ダイソーの『トレーニングチューブ』をご紹介しました。

他店だと何本かセットで1,000円前後するものが多いようですが、自分に合ったレベルのチューブを110円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。