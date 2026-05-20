仕事帰りにも利用しやすい！ 20時まで入店可能な東京のディナービュッフェ3選。話題のハーフビュッフェや蟹食べ放題も
◆仕事帰りにも利用しやすい！ 20時まで入店可能な東京のディナービュッフェ3選。話題のハーフビュッフェや蟹食べ放題も
写真：海鮮・鮨食べ放題かに村上野本店
仕事をがんばった日のご褒美に、ビュッフェでお腹と心を満たすのはいかが？ 今回は、東京で20時まで入店可能なディナービュッフェをご紹介。旬の食材を使用した前菜＆デザートビュッフェや大人気の海鮮食べ放題など、満足感たっぷりのビュッフェが勢揃い。
お好きな料理を並べたテーブルを囲めば、会話もはずんで日々の疲れも吹き飛びそう。忙しい毎日の合間にも、ぜひビュッフェを選んでみて。
この記事の要約レポート
・20時まで入店可能で、仕事帰りにも利用しやすい東京のディナービュッフェ3選を紹介
・「海鮮・鮨食べ放題かに村上野本店」では、本ズワイガニや寿司など計146種の豪華海鮮が食べ放題
・「THEFRENCHKITCHEN」は、選べるメインに前菜・デザートビュッフェがついたセミビュッフェ形式
・「オールデイダイニンググランドエール」では、海鮮丼や和洋中メニューが揃う平日限定ビュッフェを開催
・いずれもローストビーフや海鮮、デザートまで充実し、ご褒美ディナーに最適
・駅近な立地や開放的な空間など、アクセスや雰囲気の良さも魅力で仕事帰りの利用にぴったり
◆海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店（御徒町）
本ズワイガニや極上寿司を心ゆくまで満喫する贅沢ビュッフェ
JR御徒町駅からすぐの好立地にある「海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店」でいただけるのは、豪華な海鮮ビュッフェ。
食べ放題のメインには、ふっくらとして甘みのある本ズワイガニやトゲズワイガニが登場。さらに、豊洲市場などから毎日直送される新鮮な旬の食材を使用した極上の江戸前寿司も並び、本まぐろやうに、うまみたっぷりの蒸しあわび、ブリ、赤貝、炙りサーモンなど、40種類以上の充実したネタから好きなものを好きなだけ堪能できる。おすすめ寿司の盛り合わせや刺身など、約146種もの多彩なメニューが揃う海鮮尽くしの内容に胸が躍る。
こちらのディナービュッフェは、15:00から20:00まで入店可能。にぎやかで広々とした空間は、友人との食事会や家族との贅沢なひとときにもぴったり。お好きなメニューを囲みながら、楽しい時間を過ごして。
【かに村名物！豪華146種】本ズワイガニ＆極上鮨食べ放題コース+100分制ソフトドリンク飲み放題
店舗名：海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店
住所：東京都台東区上野3-28-6 第一大島ビル 1F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：100分（ラストオーダー20分前）
料金：大人8,778円
※税・サ込
◆THE FRENCH KITCHEN／グランド ハイアット 東京（六本木）
華やかなオープンキッチンを眺めながら春の恵みを味わう贅沢セミビュッフェ
グランド ハイアット 東京内にある「フレンチ キッチン」から、春限定のスタイリッシュなセミビュッフェディナーが登場。
ビュッフェステーションには旬の食材がずらりと並び、華やかな雰囲気。春野菜やチキンを使った前菜をはじめ、新鮮な海の幸を味わえるシーフードプラッター、さらに抹茶やピスタチオなどを使用した色鮮やかなデザートまで、春らしい料理の数々を好きなだけ楽しめるのがうれしい。メインディッシュには、国産のホワイトアスパラガスを使い、その魅力を存分に引き出した料理の中から好みの1品をチョイス。オーストラリア産サーロインのローストビーフや、ポークコンフィの香草パン粉焼き、真鯛のポワレなどから選ぶことができる。
こちらのディナービュッフェは、18:00から20:00まで入店可能。舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが特別な夜を演出してくれる空間で、季節の恵みを心ゆくまで堪能して。
【プランタン セミビュッフェ】選べるメイン+春の前菜&デザート
店舗名：THE FRENCH KITCHEN／グランド ハイアット 東京
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2F
提供期間：〜2026/6/30（火）
食べ放題制限時間：2時間制
料金：大人8,602円
※税・サ込
◆オールデイダイニング グランドエール／ホテルヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明（有明）
湾岸エリアのきらめく景色とともにバラエティ豊かな和洋中ビュッフェを堪能
有明ガーデン内にある「ホテルヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明」のオールデイダイニング「グランドエール」から、平日限定のディナービュッフェが登場。
ガラス張りで天井高7mという開放的な空間で味わえるのは、バラエティ豊かな和洋中のメニュー。サーモンやまぐろ切り落とし、甘海老などを自由にのせて楽しむ名物の「豊洲市場の海鮮丼」や、ライブキッチンで提供される九州和牛のローストビーフ、カニのあんかけ茶碗蒸しが大人気。ほかにも、華イカと春野菜のアンチョビバターマリネや桜エビとフレッシュトマトバジルのパスタ、手羽元と筍のトマト煮込み、さらにレアチーズケーキやいちご大福といった多彩なデザートまで、ずらりと並ぶビュッフェ料理を心ゆくまで堪能できる。
こちらのディナービュッフェは、19:00から20:00まで入店可能。目の前をゆりかもめが走る湾岸エリアらしいロマンティックな雰囲気のなか、お腹も心も満たされる特別なひとときを過ごして。
【ディナービュッフェ】和牛ローストビーフや名物の海鮮丼など+ソフトドリンク付+無料メッセージプレート
店舗名：オールデイダイニング グランドエール／ホテルヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
住所：東京都江東区有明2-1-5 ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 2F
提供期間：〜2026/5/31（日）
料金：4,700円
※税・サ込
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写真：海鮮・鮨食べ放題かに村上野本店
仕事をがんばった日のご褒美に、ビュッフェでお腹と心を満たすのはいかが？ 今回は、東京で20時まで入店可能なディナービュッフェをご紹介。旬の食材を使用した前菜＆デザートビュッフェや大人気の海鮮食べ放題など、満足感たっぷりのビュッフェが勢揃い。
この記事の要約レポート
・20時まで入店可能で、仕事帰りにも利用しやすい東京のディナービュッフェ3選を紹介
・「海鮮・鮨食べ放題かに村上野本店」では、本ズワイガニや寿司など計146種の豪華海鮮が食べ放題
・「THEFRENCHKITCHEN」は、選べるメインに前菜・デザートビュッフェがついたセミビュッフェ形式
・「オールデイダイニンググランドエール」では、海鮮丼や和洋中メニューが揃う平日限定ビュッフェを開催
・いずれもローストビーフや海鮮、デザートまで充実し、ご褒美ディナーに最適
・駅近な立地や開放的な空間など、アクセスや雰囲気の良さも魅力で仕事帰りの利用にぴったり
◆海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店（御徒町）
本ズワイガニや極上寿司を心ゆくまで満喫する贅沢ビュッフェ
JR御徒町駅からすぐの好立地にある「海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店」でいただけるのは、豪華な海鮮ビュッフェ。
食べ放題のメインには、ふっくらとして甘みのある本ズワイガニやトゲズワイガニが登場。さらに、豊洲市場などから毎日直送される新鮮な旬の食材を使用した極上の江戸前寿司も並び、本まぐろやうに、うまみたっぷりの蒸しあわび、ブリ、赤貝、炙りサーモンなど、40種類以上の充実したネタから好きなものを好きなだけ堪能できる。おすすめ寿司の盛り合わせや刺身など、約146種もの多彩なメニューが揃う海鮮尽くしの内容に胸が躍る。
こちらのディナービュッフェは、15:00から20:00まで入店可能。にぎやかで広々とした空間は、友人との食事会や家族との贅沢なひとときにもぴったり。お好きなメニューを囲みながら、楽しい時間を過ごして。
【かに村名物！豪華146種】本ズワイガニ＆極上鮨食べ放題コース+100分制ソフトドリンク飲み放題
店舗名：海鮮・鮨 食べ放題 かに村 上野本店
住所：東京都台東区上野3-28-6 第一大島ビル 1F
提供期間：通年
食べ放題制限時間：100分（ラストオーダー20分前）
料金：大人8,778円
※税・サ込
◆THE FRENCH KITCHEN／グランド ハイアット 東京（六本木）
華やかなオープンキッチンを眺めながら春の恵みを味わう贅沢セミビュッフェ
グランド ハイアット 東京内にある「フレンチ キッチン」から、春限定のスタイリッシュなセミビュッフェディナーが登場。
ビュッフェステーションには旬の食材がずらりと並び、華やかな雰囲気。春野菜やチキンを使った前菜をはじめ、新鮮な海の幸を味わえるシーフードプラッター、さらに抹茶やピスタチオなどを使用した色鮮やかなデザートまで、春らしい料理の数々を好きなだけ楽しめるのがうれしい。メインディッシュには、国産のホワイトアスパラガスを使い、その魅力を存分に引き出した料理の中から好みの1品をチョイス。オーストラリア産サーロインのローストビーフや、ポークコンフィの香草パン粉焼き、真鯛のポワレなどから選ぶことができる。
こちらのディナービュッフェは、18:00から20:00まで入店可能。舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが特別な夜を演出してくれる空間で、季節の恵みを心ゆくまで堪能して。
【プランタン セミビュッフェ】選べるメイン+春の前菜&デザート
店舗名：THE FRENCH KITCHEN／グランド ハイアット 東京
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2F
提供期間：〜2026/6/30（火）
食べ放題制限時間：2時間制
料金：大人8,602円
※税・サ込
◆オールデイダイニング グランドエール／ホテルヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明（有明）
湾岸エリアのきらめく景色とともにバラエティ豊かな和洋中ビュッフェを堪能
有明ガーデン内にある「ホテルヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明」のオールデイダイニング「グランドエール」から、平日限定のディナービュッフェが登場。
ガラス張りで天井高7mという開放的な空間で味わえるのは、バラエティ豊かな和洋中のメニュー。サーモンやまぐろ切り落とし、甘海老などを自由にのせて楽しむ名物の「豊洲市場の海鮮丼」や、ライブキッチンで提供される九州和牛のローストビーフ、カニのあんかけ茶碗蒸しが大人気。ほかにも、華イカと春野菜のアンチョビバターマリネや桜エビとフレッシュトマトバジルのパスタ、手羽元と筍のトマト煮込み、さらにレアチーズケーキやいちご大福といった多彩なデザートまで、ずらりと並ぶビュッフェ料理を心ゆくまで堪能できる。
こちらのディナービュッフェは、19:00から20:00まで入店可能。目の前をゆりかもめが走る湾岸エリアらしいロマンティックな雰囲気のなか、お腹も心も満たされる特別なひとときを過ごして。
【ディナービュッフェ】和牛ローストビーフや名物の海鮮丼など+ソフトドリンク付+無料メッセージプレート
店舗名：オールデイダイニング グランドエール／ホテルヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
住所：東京都江東区有明2-1-5 ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 2F
提供期間：〜2026/5/31（日）
料金：4,700円
※税・サ込
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