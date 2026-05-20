品川プリンスホテルの桃とレモンの夏アフタヌーンティー。3種類から選べる豪華なグランデセールや個性豊かなセイボリーも魅力
◆品川プリンスホテルの桃とレモンの夏アフタヌーンティー。3種類から選べる豪華なグランデセールや個性豊かなセイボリーも魅力
メインタワー最上階からの絶景を望む品川プリンスホテル「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2026年7月1日（水）から9月15日（火）まで「桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー」が開催される。
主役は、上品な甘みの「桃」と爽やかな「レモン」。スイーツに加え、趣向を凝らしたセイボリーや、3種から選べる豪華なグランデセールも。澄み渡る夏空を眺めながら、心ほどける“ひんやり”涼やかなひとときを過ごして。
この記事の要約レポート
・品川プリンスホテル「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」で、「桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から9月15日（火）まで
・セイボリーは「桃と生ハム」や「レモン風味の白身魚のエスカベッシュ」など夏らしい品揃え。レモン尽くしのミニハンバーガーにも注目
・スイーツは桃のパンナコッタやムース、レモンタルトなどバラエティ豊か
・メインのグランデセールは3種類からセレクト。おすすめはドライアイスの演出も涼やかなデザートリース
旬の桃とレモンが引き立て合う爽やかなセイボリー
アフタヌーンティーの始まりを彩るのは、ラベンダーが香るウエルカムモクテルと、夏らしさあふれる個性豊かなセイボリーたち。
セイボリーは、レモンのクランブルをアクセントにした「桃と生ハム」や、レモンジュレを添えてしっとり仕上げた「サーモンのミキュイ」など、爽やかな酸味と素材のうまみが重なり合う品々。ほかにも、グラスに入った「トウモロコシのムースと桃のアンサンブル」や、すっきりした後味の「レモン風味の白身魚のエスカベッシュ」、ピスタチオの香ばしさが広がるブルーチーズのテリーヌなど、こだわりのメニューがずらり。
レモンを練り込んだバンズにレモンチーズを挟んだ、レモン尽くしの「ミニハンバーガー」にも注目。
桃の甘みとレモンの爽やかさがとろける贅沢スイーツ
スイーツは、みずみずしい桃のコンポートにスパークリングワインのジュレを重ねた「桃のパンナコッタ」や、ラズベリーの酸味を忍ばせた「桃のムース」など、桃の魅力を閉じ込めた可憐なデザートにときめく。さらに、ココナッツやピスタチオの食感が楽しい「レモンタルト」、もちもちの生地でレモンシャンティとコンポートを包んだ「レモンロール」も。
桃のなめらかな口どけとレモンの爽やかな風味が心地よく重なり合う、バラエティ豊かなラインナップを心ゆくまで堪能して。
3種類から選べる、桃尽くしの贅沢なグランデセール
メインとなるグランデセールは、3種類からお好みの1品をセレクト。
2種類ある“シグネチャー”の1品「桃のパフェ PEACH PEACH PEACH!!!」は、桃のコンポートやソルベにヨーグルト風味のシャンティを重ねた、まさに桃尽くしの贅沢なパフェ。
もうひとつの「PEACH LEMON TEA」は、桃のスープにアールグレイのアイスを合わせ、お皿の上で「食べるピーチレモンティー」を表現。どちらもヴェルヴェーヌジュレの爽やかさが引き立つ、香り高い仕上がりに。
夏の庭園が浮かびあがる幻想的な1皿に酔いしれて
グランデセール“ラグジュアリー”の「SUMMER GARDEN」も、事前予約制・追加料金1,500円で選ぶことができる。
夏の庭園をイメージした華やかなデザートリースは、桃とレモンのムースやソルベを美しく盛り付け、ハーブの香りがエレガントにまとめあげている。
ドライアイスが運ぶ涼やかな演出とともに桃の香りが広がり、五感で涼を感じられそう。
最後のひと口まで軽やかに。上品で愛らしい小菓子の贈り物
ティータイムを締めくくるのは、パティシエからの最後の一皿。
レモンが爽やかに香るフィヤンティーヌショコラや、アプリコットのパート・ド・フリュイ、かわいらしいミニエクレアが揃うアソート。
食後の余韻を軽やかに彩る、上品で愛らしいお菓子を最後までゆっくりと味わって。
都心を一望する天空のパノラマとともに、みずみずしい桃とレモンが織りなす清涼感あふれるひとときに癒やされて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル最上階、地上130mのダイニング＆バーで、エキサイティングな大人の時間を
地上130mに位置し、東京の眺めを360度楽しめる「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」。食とエンターテインメントを併せもったエキサイティングな空間は、東京の玄関口・品川の「うつろい」をひとつのフロアに凝縮して表現。ダイニングやバー、個室など9つの異なるエリアで、記念日や接待、パーティなど優雅なひとときを過ごして。
メインタワー最上階からの絶景を望む品川プリンスホテル「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2026年7月1日（水）から9月15日（火）まで「桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー」が開催される。
主役は、上品な甘みの「桃」と爽やかな「レモン」。スイーツに加え、趣向を凝らしたセイボリーや、3種から選べる豪華なグランデセールも。澄み渡る夏空を眺めながら、心ほどける“ひんやり”涼やかなひとときを過ごして。
・品川プリンスホテル「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」で、「桃とレモンがきらめくサマーアフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から9月15日（火）まで
・セイボリーは「桃と生ハム」や「レモン風味の白身魚のエスカベッシュ」など夏らしい品揃え。レモン尽くしのミニハンバーガーにも注目
・スイーツは桃のパンナコッタやムース、レモンタルトなどバラエティ豊か
・メインのグランデセールは3種類からセレクト。おすすめはドライアイスの演出も涼やかなデザートリース
旬の桃とレモンが引き立て合う爽やかなセイボリー
アフタヌーンティーの始まりを彩るのは、ラベンダーが香るウエルカムモクテルと、夏らしさあふれる個性豊かなセイボリーたち。
セイボリーは、レモンのクランブルをアクセントにした「桃と生ハム」や、レモンジュレを添えてしっとり仕上げた「サーモンのミキュイ」など、爽やかな酸味と素材のうまみが重なり合う品々。ほかにも、グラスに入った「トウモロコシのムースと桃のアンサンブル」や、すっきりした後味の「レモン風味の白身魚のエスカベッシュ」、ピスタチオの香ばしさが広がるブルーチーズのテリーヌなど、こだわりのメニューがずらり。
レモンを練り込んだバンズにレモンチーズを挟んだ、レモン尽くしの「ミニハンバーガー」にも注目。
桃の甘みとレモンの爽やかさがとろける贅沢スイーツ
スイーツは、みずみずしい桃のコンポートにスパークリングワインのジュレを重ねた「桃のパンナコッタ」や、ラズベリーの酸味を忍ばせた「桃のムース」など、桃の魅力を閉じ込めた可憐なデザートにときめく。さらに、ココナッツやピスタチオの食感が楽しい「レモンタルト」、もちもちの生地でレモンシャンティとコンポートを包んだ「レモンロール」も。
桃のなめらかな口どけとレモンの爽やかな風味が心地よく重なり合う、バラエティ豊かなラインナップを心ゆくまで堪能して。
3種類から選べる、桃尽くしの贅沢なグランデセール
メインとなるグランデセールは、3種類からお好みの1品をセレクト。
2種類ある“シグネチャー”の1品「桃のパフェ PEACH PEACH PEACH!!!」は、桃のコンポートやソルベにヨーグルト風味のシャンティを重ねた、まさに桃尽くしの贅沢なパフェ。
もうひとつの「PEACH LEMON TEA」は、桃のスープにアールグレイのアイスを合わせ、お皿の上で「食べるピーチレモンティー」を表現。どちらもヴェルヴェーヌジュレの爽やかさが引き立つ、香り高い仕上がりに。
夏の庭園が浮かびあがる幻想的な1皿に酔いしれて
グランデセール“ラグジュアリー”の「SUMMER GARDEN」も、事前予約制・追加料金1,500円で選ぶことができる。
夏の庭園をイメージした華やかなデザートリースは、桃とレモンのムースやソルベを美しく盛り付け、ハーブの香りがエレガントにまとめあげている。
ドライアイスが運ぶ涼やかな演出とともに桃の香りが広がり、五感で涼を感じられそう。
最後のひと口まで軽やかに。上品で愛らしい小菓子の贈り物
ティータイムを締めくくるのは、パティシエからの最後の一皿。
レモンが爽やかに香るフィヤンティーヌショコラや、アプリコットのパート・ド・フリュイ、かわいらしいミニエクレアが揃うアソート。
食後の余韻を軽やかに彩る、上品で愛らしいお菓子を最後までゆっくりと味わって。
都心を一望する天空のパノラマとともに、みずみずしい桃とレモンが織りなす清涼感あふれるひとときに癒やされて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル最上階、地上130mのダイニング＆バーで、エキサイティングな大人の時間を
地上130mに位置し、東京の眺めを360度楽しめる「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」。食とエンターテインメントを併せもったエキサイティングな空間は、東京の玄関口・品川の「うつろい」をひとつのフロアに凝縮して表現。ダイニングやバー、個室など9つの異なるエリアで、記念日や接待、パーティなど優雅なひとときを過ごして。