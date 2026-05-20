全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「筬島駅」という漢字を読めますか。「筬」が難敵！

難易度：★★★★★

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：おさしまえき

筬島駅は北海道中川郡音威子府（おといねっぷ）村字筬島に位置するJR北海道・宗谷本線の駅です。この駅は、旭川駅から北へ向かって135.3kmの地点にあり、現在は無人駅となっています。

周囲には広大な北海道の原野と天塩川の流れが広がり、人家は極めて少なく、いわゆる「秘境駅」として知られる存在でもあります。

筬島という地名の由来は、アイヌ語の「オサッナイ」からきているとする説が有力とされています。これは「川尻が乾いている川」を意味しており、地形の特徴を端的に表した言葉です。

駅から徒歩圏内には、「エコミュージアムおさしまセンター（旧・アトリエ3モア）」があります。この施設は、かつてこの地を拠点に活動した世界的な彫刻家、砂澤ビッキの作品を展示している美術館です。彼はアイヌの血を引き、力強さと繊細さを併せ持つ木彫作品で知られる彫刻家です。

筬島駅がある音威子府村を象徴するものといえば、かつて「日本一黒い駅そば」として全国に名を馳せた「音威子府そば」を外すことはできません。このそばは、そば殻をそのまま挽き込む独特の製法により、見た目が真っ黒で香りが非常に強いのが特徴でした。

残念ながら製造元の廃業により、そばを提供する飲食店は姿を消しましたが、現在でも村内の施設や一部のオンラインショップなどで、乾麺や半生麺として手に入れることができます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「筬島駅」 アイヌ語が由来です（2枚）