料理もスイーツも本格的！ホテルで楽しむ中華アフタヌーンティー4選。食事としても大満足
◆料理もスイーツも本格的！ホテルで楽しむ中華アフタヌーンティー4選。食事としても大満足
画像：広東料理「龍天門」／ウェスティンホテル東京
ホテルアフタヌーンティーを選ぶなら、スイーツだけでなく料理のおいしさにもこだわりたい。今回は、点心や海鮮料理、スパイス香るセイボリーなど、本格中華を堪能できるホテルアフタヌーンティーを厳選。ホテルならではの上質な空間で、中国茶とともにゆったり味わう贅沢な午後へ出かけてみて。
この記事の要約レポート
▼この記事の要約レポート
・点心や海鮮料理、スパイス香るセイボリーまで、本格中華を味わえるホテルアフタヌーンティーを厳選。料理もスイーツも充実した“食事系アフヌン”を楽しめる
・CHINASHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（品川）：黒毛和牛バーガーや海鮮チヂミも登場。紫陽花モチーフの華やかな初夏アフヌン
・広東料理「龍天門」／ウェスティンホテル東京（恵比寿）：香港エッグワッフルや本格点心が並ぶ、香港気分のティータイム
・虎景軒／ジャヌ東京（六本木一丁目・神谷町）：上海蟹みそ入り小籠包や黒毛和牛など、コース仕立ての贅沢チャイニーズ
・中国料理桂花苑／ロイヤルパークホテル（水天宮前）：パンダ饅頭や鮑入り焼売など、かわいさと本格派を両立
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（品川駅）／紫陽花カラーに心ときめく初夏のスイーツ
品川駅直結の「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」は、都会の景色を望む洗練されたラグジュアリーホテル。26階に位置する中国料理「CHINA SHADOW」は、モダンな空間で本格中華と上質なティータイムを楽しめる人気レストラン。
紫陽花をテーマにしたチャイニーズアフタヌーンティーは、黒毛和牛サーロインのチャイニーズバーガーや海鮮チヂミボールなど、料理の完成度が魅力。紫陽花カラーのスイーツや、爽やかなモクテルも並び、見た目にも華やか。約12種の中国茶やフレーバーティーを飲み比べながら、初夏らしいティータイムを満喫して。
高層階の絶景と★紫陽花チャイニーズアフタヌーンティー+12種の中国茶・ブレンドティーフリーフロー
店舗名：CHINA SHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
住所：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 26F
提供期間：〜2026/7/7（火）
料金：8,855円
※税・サ込
ウェスティンホテル東京（恵比寿駅）／香港スイーツと本格点心を堪能
ヨーロピアンクラシックな空気が漂う「ウェスティンホテル東京」は、優雅なホテルステイ気分を味わえるラグジュアリーホテル。館内の広東料理「龍天門」は、重厚感ある空間で本格広東料理を楽しめる名店として知られている。
期間限定で登場するのは、香港スイーツと抹茶を掛け合わせたアフタヌーンティー。マカオエッグタルトや香港エッグワッフルなど現地感たっぷりのスイーツに加え、ズワイガニの小籠包や海老蒸し餃子など点心も本格派。中国茶やTWGティーを片手に、贅沢な午後を過ごしたい。
【香港スイーツ×抹茶】飲茶アフタヌーンティー+中国茶や紅茶含む2時間カフェフリー（〜6/30、平日限定）
店舗名：広東料理「龍天門」／ウェスティンホテル東京
住所：東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス ウェスティンホテル東京 2F
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：8,200円
※税・サ込
ジャヌ東京（六本木一丁目・神谷町駅）／点心師が手がけるモダンチャイニーズ。ひと口ごとに味わう15品
麻布台ヒルズの中心に位置する「ジャヌ東京」は、エネルギーにあふれ、それぞれの探究心を満たす、新しいダイニングデスティネーション。コンテンポラリーチャイニーズ「虎景軒（フージン）」は、「赤」をテーマカラーとしたインテリアが印象的で、ライブキッチンをしつらえたにぎやかでライブリーな空間が広がる。
「Bamboo Afternoon Delights」は、蒸篭に美しく盛り付けられた15種類のセイボリー、点心、スイーツを少しずつ楽しむことができる贅沢なセット。黒毛和牛フィレ肉の黒胡椒炒めや上海蟹みそ入り小籠包など、本格メニューが並ぶ。燕の巣のせエッグタルトやマンゴープリンなど華やかなスイーツも登場し、最後まで満足感たっぷり。
【Bamboo Afternoon Delights】ひと口ごとに味わう、至福の15品+2時間中国茶フリーフロー
店舗名：虎景軒（フージン）／ジャヌ東京
住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5F
提供期間：通年（2026/6/1から土日祝限定となります）
料金：8,800円
※税・サ込
ロイヤルパークホテル（水天宮前駅）／かわいい点心に癒される午後
水天宮前駅直結の「ロイヤルパークホテル」は、落ち着いた雰囲気と丁寧なサービスで長く愛されるホテル。館内の中国料理「桂花苑」は、本格中国料理を気軽に楽しめるレストランとして人気を集めている。
5・6月限定のチャイニーズアフタヌーンティーでは、ぶたさんの肉饅頭やパンダ饅頭など、愛らしいモチーフメニューが勢ぞろい。鮑入り焼売やフカヒレを添えた蒸し餃子など、ホテル中華らしい本格点心も楽しめる。中国茶6種をフリーオーダーで味わいながら、ゆったり会話を楽しみたい日にぴったり。
【チャイニーズアフタヌーンティー】（5・6月の土日限定）
店舗名：中国料理 桂花苑／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル B1F
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：8,500円
※税・サ込
画像：広東料理「龍天門」／ウェスティンホテル東京
ホテルアフタヌーンティーを選ぶなら、スイーツだけでなく料理のおいしさにもこだわりたい。今回は、点心や海鮮料理、スパイス香るセイボリーなど、本格中華を堪能できるホテルアフタヌーンティーを厳選。ホテルならではの上質な空間で、中国茶とともにゆったり味わう贅沢な午後へ出かけてみて。
▼この記事の要約レポート
・点心や海鮮料理、スパイス香るセイボリーまで、本格中華を味わえるホテルアフタヌーンティーを厳選。料理もスイーツも充実した“食事系アフヌン”を楽しめる
・CHINASHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（品川）：黒毛和牛バーガーや海鮮チヂミも登場。紫陽花モチーフの華やかな初夏アフヌン
・広東料理「龍天門」／ウェスティンホテル東京（恵比寿）：香港エッグワッフルや本格点心が並ぶ、香港気分のティータイム
・虎景軒／ジャヌ東京（六本木一丁目・神谷町）：上海蟹みそ入り小籠包や黒毛和牛など、コース仕立ての贅沢チャイニーズ
・中国料理桂花苑／ロイヤルパークホテル（水天宮前）：パンダ饅頭や鮑入り焼売など、かわいさと本格派を両立
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（品川駅）／紫陽花カラーに心ときめく初夏のスイーツ
品川駅直結の「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」は、都会の景色を望む洗練されたラグジュアリーホテル。26階に位置する中国料理「CHINA SHADOW」は、モダンな空間で本格中華と上質なティータイムを楽しめる人気レストラン。
紫陽花をテーマにしたチャイニーズアフタヌーンティーは、黒毛和牛サーロインのチャイニーズバーガーや海鮮チヂミボールなど、料理の完成度が魅力。紫陽花カラーのスイーツや、爽やかなモクテルも並び、見た目にも華やか。約12種の中国茶やフレーバーティーを飲み比べながら、初夏らしいティータイムを満喫して。
高層階の絶景と★紫陽花チャイニーズアフタヌーンティー+12種の中国茶・ブレンドティーフリーフロー
店舗名：CHINA SHADOW／ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
住所：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 26F
提供期間：〜2026/7/7（火）
料金：8,855円
※税・サ込
ウェスティンホテル東京（恵比寿駅）／香港スイーツと本格点心を堪能
ヨーロピアンクラシックな空気が漂う「ウェスティンホテル東京」は、優雅なホテルステイ気分を味わえるラグジュアリーホテル。館内の広東料理「龍天門」は、重厚感ある空間で本格広東料理を楽しめる名店として知られている。
期間限定で登場するのは、香港スイーツと抹茶を掛け合わせたアフタヌーンティー。マカオエッグタルトや香港エッグワッフルなど現地感たっぷりのスイーツに加え、ズワイガニの小籠包や海老蒸し餃子など点心も本格派。中国茶やTWGティーを片手に、贅沢な午後を過ごしたい。
【香港スイーツ×抹茶】飲茶アフタヌーンティー+中国茶や紅茶含む2時間カフェフリー（〜6/30、平日限定）
店舗名：広東料理「龍天門」／ウェスティンホテル東京
住所：東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス ウェスティンホテル東京 2F
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：8,200円
※税・サ込
ジャヌ東京（六本木一丁目・神谷町駅）／点心師が手がけるモダンチャイニーズ。ひと口ごとに味わう15品
麻布台ヒルズの中心に位置する「ジャヌ東京」は、エネルギーにあふれ、それぞれの探究心を満たす、新しいダイニングデスティネーション。コンテンポラリーチャイニーズ「虎景軒（フージン）」は、「赤」をテーマカラーとしたインテリアが印象的で、ライブキッチンをしつらえたにぎやかでライブリーな空間が広がる。
「Bamboo Afternoon Delights」は、蒸篭に美しく盛り付けられた15種類のセイボリー、点心、スイーツを少しずつ楽しむことができる贅沢なセット。黒毛和牛フィレ肉の黒胡椒炒めや上海蟹みそ入り小籠包など、本格メニューが並ぶ。燕の巣のせエッグタルトやマンゴープリンなど華やかなスイーツも登場し、最後まで満足感たっぷり。
【Bamboo Afternoon Delights】ひと口ごとに味わう、至福の15品+2時間中国茶フリーフロー
店舗名：虎景軒（フージン）／ジャヌ東京
住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 5F
提供期間：通年（2026/6/1から土日祝限定となります）
料金：8,800円
※税・サ込
ロイヤルパークホテル（水天宮前駅）／かわいい点心に癒される午後
水天宮前駅直結の「ロイヤルパークホテル」は、落ち着いた雰囲気と丁寧なサービスで長く愛されるホテル。館内の中国料理「桂花苑」は、本格中国料理を気軽に楽しめるレストランとして人気を集めている。
5・6月限定のチャイニーズアフタヌーンティーでは、ぶたさんの肉饅頭やパンダ饅頭など、愛らしいモチーフメニューが勢ぞろい。鮑入り焼売やフカヒレを添えた蒸し餃子など、ホテル中華らしい本格点心も楽しめる。中国茶6種をフリーオーダーで味わいながら、ゆったり会話を楽しみたい日にぴったり。
【チャイニーズアフタヌーンティー】（5・6月の土日限定）
店舗名：中国料理 桂花苑／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル B1F
提供期間：〜2026/6/30（火）
料金：8,500円
※税・サ込