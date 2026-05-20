【ニューヨーク＝木瀬武】米グーグルは１９日、ＡＩ（人工知能）が利用者に代わって様々な業務を自律的に代行する最新のＡＩエージェント機能「ジェミニ・スパーク」を発表した。

利用者の指示を踏まえ、クラウド上で２４時間稼働し続けるのが特徴で、個人向けの市場開拓を強化する。

米カリフォルニア州の本社で開いた年次イベントで明らかにした。生成ＡＩモデル「ジェミニ」の最新技術を活用した新機能で、まずは米国の最上位プランの会員向けに提供する。将来的に無料でも利用できるようにする。

指示を受けたＡＩはクラウド上で動くため、パソコンやスマートフォンの電源が切られた状態でも作業を続ける。例えば、メールやチャットなどに分散した情報を集め、次の会議までに資料を作成したり、緊急性の高い情報を抽出して通知したりする。

ＡＩエージェントを巡っては、「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩや米アンソロピックなども開発に力を入れている。法人向けで普及が進んでおり、今後のＡＩ競争の主戦場になるとみられている。

グーグルは個人の利用者が多い強みを生かし、自社以外のサービスやアプリとも連携して幅広い作業を代行できるようにすることで、個人向け市場をリードしたい考えだ。