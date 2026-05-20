【World of Tanks: HEAT】 5月26日 リリース 基本プレイ無料（アイテム課金制）

ウォーゲーミングジャパンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Wargaming Game Center/Steam）用戦車系ヒーローシューター「World of Tanks: HEAT」を5月26日にリリースする。Steam Deckに対応するほか、クラウドサービス「NVIDIA GeForce NOW」でも配信される。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、第二次世界大戦後の架空の時代を舞台にしたタクティカル・ビークルシューター。チームベースの戦闘を軸とした激しい砲撃が応酬する、よりスピーディーでダイナミックな装甲戦闘を楽しめる。本作では、完全なクロスプラットフォームプレイおよびクロスプログレッションに対応している。

リリース日決定の発表に合わせて、シネマティックトレーラーが公開。Ilya Naishuller（イリヤ・ナイシュラー）監督（「ハードコア」・「Mr.ノーバディ」）が手掛け、同氏のバンドBiting Elbowsによる楽曲をフィーチャーしたトレーラーとなっている。

ゲーム概要

ウォーゲーミング独自エンジンによる新たなゲーム体験

【World of Tanks: HEAT - Release Date Announcement Trailer】

本作は、ウォーゲーミングが社内で開発した新たな独自エンジンを基盤に、ゼロから構築されている。この技術により、モダンなビジュアルと没入感のある環境を実現するとともに、幅広いハードウェアでスムーズに動作するよう最適化された、高速かつレスポンスに優れたゲームプレイを可能にしている。

ローンチ時に実装される主なコンテンツ

ローンチ時点で実装されるコンテンツは、以下が予定されている。

8名のエージェント

エージェントは、ディフェンダー、アタッカー、スナイパーという3つの役割に分かれている。各エージェントは、戦闘における役割に合わせて調整された強力な2輌の車輌を指揮する。

15種の車輌

すべての車輌は、それぞれ異なるプレイスタイルに対応しており、モジュールや装備によって完全にカスタマイズできる。前線を維持する場合でも、遠距離から攻撃を仕掛ける場合でも、その任務に適した戦車が用意されている。

8種類のマップ

マップは多彩なバイオーム、舞台設定、ビジュアルスタイルにわたって展開され、各ゲームモードにおいて複数のプレイスタイルをサポートするよう設計されている。

4種類のPvPモード

ゲームモードは、ハードポイント、コントロール、キル・コンファーム、コンクエストがプレイ可能。

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