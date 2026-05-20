【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー】 5月20日13時より予約開始 10月 発送予定 価格：8,998円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 勇者エクスカイザー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月20日13時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は8,998円。

本商品はTVアニメ「勇者エクスカイザー」に登場するエクスカイザーとキングローダー、そして、巨大合体したキングエクスカイザーをSMPシリーズで立体化したもの。

エクスカイザーは車からロボット形態への変形が可能。キングローダーとの「フォームアップ」も劇中イメージに近い状態で再現されている。

劇中のプロポーションとアクション性を再現され、SMPシリーズの特徴でもある変形合体と可動の両立を実現。に付属する「アクションフレーム」を使用することで、さらに可動性をUPすることもできる。

また、今後発売予定の「SMP勇者エクスカイザー」シリーズのアイテムとの連動も予定している。

(C)サンライズ