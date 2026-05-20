【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01(4個入)】 5月20日13時より予約開始 9月 発送予定 価格：6,600円

バンダイは、デフォルメ食玩フィギュア「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01(4個入)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月20日13時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は6,600円。

本商品はゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するACをデフォルメPVCフィギュアで立体化。ラインナップはLOADER 4」、「ナイトフォール」、「スティールヘイズ」、「ミルクトゥース」の4種。デフォルメデザインながらディテールがしっかりと入っており、それぞれのシルエットが再現されている。

作中の「アセンブル」システムを再現し、パーツの組み替えが可能となっている。

また、プレミアムバンダイ限定商品として自由に組み替えて自機を製作可能なデフォルトカラーセットも登場。

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01】【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON アセンブルコレクション Vol.01 デフォルトカラーセット】

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