元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサーが１９日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演。息子への性教育について語った。

この日は「男の子を育てるママが大集合！子育ての悩みを語る夜」をテーマに番組が進行。性教育についてトークが展開すると１６歳の長男、１３歳の次男の母である内田アナは「自分から伝えるというのは難しいので、知り合いの助産師さんに頼んでクラスの男子全員集めて性教育をやってもらいました」と明かした。

「男の子の体のことだけじゃなくて女の子の体の事も学んでくれたし、しかも今の性教育ってすごくて、ジェンダーフリーから話を始めるんですよ。だから男の子が女の子を好きになる事だけじゃないんだよっていうところから始めた」という。そのため「うちはけっこう生理に対してもけっこうオープン。将来的にもそこを分かってくれる男子になってほしいので『きょうママ生理だから疲れてる』とか普通に言います」と語り、共演者らは大きくうなずいていた。