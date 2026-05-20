トゥヴェールの角層ケア美容液が進化♡高濃度セラミドでゆらぎ肌対策

乾燥や季節の変わり目による肌ゆらぎに悩む大人女性へ。トゥヴェールの人気シリーズ「バリアショット」から、新作美容液「バリアショットセラム 2.0」が登場します。高濃度のヒト型セラミド(*1)を独自技術でナノ化し、角層のすみずみまでうるおいを届ける注目アイテム。毎日のスキンケアに取り入れたくなる、みずみずしい使用感にも注目です♡

高濃度セラミドでゆらぎ肌ケア

バリアショットセラム 2.0



価格：3,100円（税込）

「バリアショットセラム 2.0」は、角層バリアに欠かせないヒト型セラミド(*1)を、美容液では異例の2％高濃度(*2)で配合した角層ケア美容液です。

乾燥や外的刺激によって乱れがちな肌環境へアプローチし、うるおいに満ちた健やかな肌へ導きます。

さらに、独自技術によってセラミドを100nmサイズまでナノ化。毛穴の約1,000分の1ほどの微細粒子が角層のすき間まで浸透(*3)し、高精製ワセリン(*4)などの美容成分をしっかり届けます。

軽やかでベタつきにくいテクスチャーなので、朝晩問わず使いやすいのも魅力です。

内容量：30mL（約2ヶ月分）

発売スケジュール：

2026年5月22日(金)：公式サイトにて先行発売開始

2026年6月1日(月)：Amazon、楽天市場、Qoo10、ZOZOTOWNにて順次販売開始

＊1 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保護）

＊2 当社比

＊3 角層まで

＊4 保湿

PAUL & JOE BEAUTEのヘアケアコレクション誕生♡頭皮から美髪へ導く新習慣

保湿サイクルに着目した処方設計

うるおいを長時間キープするため、保湿成分「エクトイン(*1)」を原料メーカー推奨濃度で配合。さらにアミノ酸(*2)やイノシトールオリゴ糖(*1)、ホスホリルオリゴ糖(*1)なども贅沢に配合されています。

単に水分を与えるだけではなく、「水分を集める→閉じ込める→持続する」という保湿サイクルに着目した設計で、乾燥しやすい肌をしっとりなめらかなコンディションへ整えてくれます。

敏感肌でも使いやすいようパッチテスト済み(*3)なのも嬉しいポイント。肌の調子が安定しない時期や、乾燥が気になる方にもぴったりです。

＊1 整肌

＊2 ベタイン、ＰＣＡ－Ｎａ、アルギニン、セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンＨＣｌ、トレオニン、プロリン（保湿）

＊3 すべての方に刺激が起こらないというわけではありません。

毎日続けたくなる“攻めの保湿”を

高濃度ヒト型セラミド(*1)とナノ浸透技術を組み合わせた「バリアショットセラム 2.0」は、うるおい不足を感じやすい現代女性の肌をしっかりサポートしてくれる一本。

みずみずしく軽やかな使い心地で、毎日のスキンケアにも取り入れやすいのが魅力です。肌のゆらぎや乾燥が気になる方は、ぜひ新しい角層ケア習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡

＊1 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保護）