「親が資産家なら安心」そう思っている人は少なくありません。しかし、その資産が“株式や有価証券”だった場合、話は別です。特に高齢者が短期売買を繰り返すデイトレードにのめり込んでいた場合、相続人は思わぬリスクを背負うことがあります。父が遺した約4億円の証券資産。けれど、それは家族にとって“お宝”ではなく、“呪い”にもなりかねないものだった――。FPの小川洋平氏が詳しく解説します。

突然死した父が遺した破格の投資資産「約4億円」

大川健一さん（50歳・仮名）は地方都市で会社員として働いています。実家には、78歳になる父・大川義男さん（仮名）が一人で暮らしていました。

義男さんは定年退職後、株式投資にのめり込むようになります。最初は老後の小遣い稼ぎ程度でしたが、次第に毎日パソコンの前に張り付き、短期売買を繰り返す“デイトレーダー”のような生活になっていきました。

「今日は50万円勝った」

「この銘柄はまだ上がる」

息子の健一さんには半分冗談のように話していましたが、家族は「退屈しない趣味くらいに思っていた」と言います。

しかし、そんな義男さんは、ある冬の日、自宅の浴室で倒れ、そのまま帰らぬ人となりました。葬儀を終えた後、健一さんは母と妹と共に父の資産整理を始めます。

そこで、父の証券口座を確認した一家は絶句しました。口座残高は、なんと約4億円。複数の銘柄を保有していました。

「親父、こんなに持ってたのか…」

一瞬喜びに沸きましたが、次の瞬間、大きな不安を抱えることになります。

「これだけ資産があるなら、相続税も相当かかるのでは……」

「これじゃ呪いだ」…最終的に手元に残った金額

不安になった健一さんは税理士に相談し、試算してもらいました。義男さんの遺産総額は約4億円。母には「配偶者の税額軽減」が適用され、法定相続分にあたる約2億円までは相続税がかからない見込みでした。一方、残る約2億円相当の金融資産を相続する予定だった健一さんと妹には、合計で約5,000万円の相続税が発生すると説明されます。

つまり、健一さんと妹には、それぞれ約2,500万円ずつの納税負担が発生する計算でした。しかも、現金で10ヵ月以内に納税しなければなりません。

ところが、家族は誰も株式投資の経験がありませんでした。さらに、株式を相続するには、相続人それぞれが証券口座を開設しなければならず、手続きも煩雑です。

「どの株を誰が引き継ぐのか」

「売るべきなのか、持ち続けるべきなのか」

話し合いはなかなかまとまりません。気づけば四十九日も過ぎ、期限は刻一刻と迫っていました。

その間にも株価は変動します。値上がりする銘柄もありましたが、大半は大きく下落。特に、義男さんが好んでいたのはデイトレードを目的とした商品で、中には相場の下落で価格が上がるような商品もあり、長期保有には向かないものばかり。相場環境の悪化も重なりました。

結局、時間に追われるように相続手続きを進めることになり、十分な検討もできないまま売却することに。子ども側に権利があった約2億円相当の資産は、最終的に7,000万円程度まで急減してしまったのです。

結果として、そこから約5,000万円の相続税を支払うことになり、兄妹の手元に残ったのは合計で約2,000万円ほど。健一さん個人が手にしたのは約1,000万円になったのでした。

「下手したら、マイナスだったかもしれないな……」

妹と苦笑いしながら、健一さんはこう呟きました。

「親父は家族のために資産を残したつもりだったんだろう。でも実際に遺されたのは、終わりの見えない手続き、それと税金、暴落だった。――これじゃ、まるで呪いだよ」

金融資産の相続は「現金との違い」に注意

株式や投資信託などの金融資産は、一見すると分けやすい資産に見えます。しかし、実際の相続では意外なほどの手間とリスクが発生します。まず、証券会社ごとに相続手続きが必要で、相続人側にも同じ証券会社の口座開設が求められることが一般的です。

そして厄介なのが、“価格変動”です。有価証券の相続税評価額は、相続発生時点の価格で計算されます。しかし、実際に相続が完了し売却できるころには、大きく値下がりしているケースも珍しくありません。

特に、短期売買向けの銘柄やレバレッジ型商品は注意が必要です。数か月で半値以下になることもあり、相続税だけが重くのしかかる場合があります。場合によっては、相続税のほうが資産価値を上回ってしまうリスクすらあります。

さらに、高齢になると認知症によって取引が制限されることもあります。本人しか状況を把握していない場合、どの銘柄を保有しているのかすらわからなくなるケースも少なくありません。

だからこそ、資産の“見える化”と、誰になにを残すのかを考え、仕組み化しておくことが重要です。

生命保険を活用して納税資金を準備しておく、家族信託で管理権限を整理しておくなど、認知症や相続を見据えた対策を早めに考える必要があります。資産があることで、かえって家族を困らせてしまうことになることもあるのです。

どんな資産でも「家族が引き継げる状態」にしておく

高齢者の金融資産保有額は年々増加し、NISA制度の普及も相まって今後もリスク資産を保有する高齢者も増えてくることも考えられます。しかし、現預金と違い、価格変動や相続手続きの煩雑さという問題を抱えています。特に短期売買中心の資産構成は、相続時に大きなリスクとなることがあります。

重要なのは、「いくら資産があるか」ではなく、「家族が引き継げる状態になっているか」です。相続は突然やってきます。だからこそ、元気なうちから資産内容を整理し、家族が困らない形に整えておくことが、本当の意味での“資産防衛”です。

小川 洋平

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