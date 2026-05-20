職場での熱中症対策が義務化されてから1年。屋外での作業が多い三重県内の企業でも対策が進められています。

今週、県内でも30度以上の真夏日が記録されるなど、本格的な夏が近づく中、気をつけなければならないのが熱中症。

厚生労働省は去年6月から企業に対し職場での熱中症対策を義務化しています。

職場での熱中症対策の義務化を受けて、三重県内の企業では今年も熱中症への対策を強化しています。

津市に本社を置く建設会社・三重農林建設の丹所昇さんは「義務化の前からかなり暑くなってきているので、スポーツドリンクなどで水分補給をしたり暑さ指数を掲示して注意喚起を行っている。今までは熱中症が起きてからだったが、疑いがある時点で対応しなければいけなくなったので手順を現場内に掲示し、作業員に周知している」と話しています。

炎天下の屋外に限らず、注意が必要なのが屋内での熱中症です。

三重労働局の津田惠史労働基準部長は「屋内の作業であっても空調が十分に機能していないことで作業場所が暑くなり、熱中症発生のリスクを高めたと考えられる。屋内の作業だからといって熱中症のリスクが低いわけではないことを留意してほしい」と注意を呼びかけています。