ファン待望のMTモデルが復活！

2026年4月23日に、光岡自動車が「M55」の6速MTモデル「M55 RS」を発表しました。

M55はミツオカ創業55周年を記念したモデル。現在はATのみを展開している中での「6速MT」復活となりました。

【画像】これがMT搭載の光岡「M55 RS」です！ 画像を見る（30枚以上）

どのようなモデルなのでしょうか。

M55は光岡自動車の創業55周年を記念して生み出されたモデル。「光岡自動車と同じ55年の人生を歩んだ同世代の方々」に向け、55年の時を駆け抜けたマインドをカタチにした一台です。

2023年11月にまずコンセプトモデルの「M55 コンセプト」が発表され、2024年11月に市販モデル「M55 ゼロエディション（Zero Edition）」を100台限定で発売。その後、2025年11月28日には、250台限定の「M55 ファーストエディション（1st Edition）」がデビューしています。

M55はホンダ「シビック」（FL型 5ドアハッチバック）をベースとしつつ、エクステリアに大幅なカスタマイズを施し、丸目4つのヘッドライトとロングノーズを備えた“旧車風”のレトロなデザインが特徴です。

最初に登場したM55ゼロエディションは、1.5リッターターボエンジンにトランスミッションがMTでしたが、M55 ファーストエディションではATモデルのみ（E-CVTとCVT）の仕様に変更。

2リッターエンジンとスポーツe：HEVを組み合わせたハイブリッドまたは1.5リッターターボエンジンが搭載されます。

なお、M55 ゼロエディションは抽選受付開始からわずか10日で完売してしまったと言い、より走りを楽しみたいユーザーから「MTモデルの復活」を求める声も挙がっていました。

そして今回、待望の6速MTモデルが復活となりました。

新たに登場したM55 RSは、ゼロエディションと同じく、エンジンが1.5リッターターボ、トランスミッションが6速MTです。

デザイン面では、専用の「RS」エンブレムをフロントとリアに装備しているほか、室内にも「RS」ロゴの施した専用レザーシートを配し、特別感を高めました。

ボディカラーは「ショアブルーメタリック」と「ナルドグレー」という専用カラーリングを用意。これはM55 1st Editionと異なるポイントです。

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M55 RSの価格（消費税込）は888万8000円。2026年生産予定台数は55台といますが、おり、台数限定車ではありません。

ただし、年間生産予定台に達した時点で予約受付は一旦終了となります。また、現時点で2027年以降の生産計画は未定です。

筆者（大西トタン）が2026年5月中旬に確認したところ、その時点ではまだ予約可能とのことでしたが、人気モデルですので、興味がある人は早めに相談・予約したほうがいいかもしれません。