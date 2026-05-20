LIVゴルフが連邦破産法申請の可能性？ 「今季終わりで資金調達ができなければ…」
19日、米ブルームバーグ・ニュースが関係筋の話として、「LIVゴルフが来季以降のリーグ継続に必要な資金を確保できなければ、『破産』を申請する可能性を検討し始めた」と報じると、ロイターや米ゴルフダイジェスト誌もこれに追随した。
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4月には、サウジアラビアの政府系ファンド「PIF」がLIVゴルフへの資金提供打ち切りを発表。その後、LIVゴルフの経営陣は新たな投資家探しを進めているが、一方で「8月下旬の2026年シーズン終了後にリーグが崩壊する可能性にも備えている」と伝えられた。LIVのアドバイザーらは、日本の「民事再生法」に相当する「米国連邦破産法第11条」の適用を“最終手段”として視野に入れているという。この報道を受け、LIVゴルフは声明を発表し、「リーグの長期的な発展につながる取引の実現に全力を注いでいる」とコメントした。2022年のLIVゴルフ発足以来、PIFは50億ドル（約8000億円）を投じてきたとされる。LIVゴルフのCEO、スコット・オニール氏は、「自分の役割はリーグをビジネスとして成立させることであり、そのスケジュールが前倒しになったに過ぎない」と前向きな姿勢を示した。また、資金基盤の強化を図るため、新たに2人の取締役を迎え入れ、新体制で臨んでいる。（文・武川玲子＝米国在住）
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