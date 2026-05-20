＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】館内がどよめいた「珍しい」立ち合い

幕下の取組で館内騒然となる立ち合いの“珍事”が発生した。あまり見ない光景に客席はざわめきが収まらず、ファンからも「今のは何」「どういうこと？」と困惑の声が続出した。

幕下三十八枚目・東誠竜（玉ノ井）と幕下三十四枚目・魁勝（浅香山）の一番での出来事。立ち合いふわりと起き上がった魁勝。行司は「はっけよい！」と声をかけていたものの、両力士は立ち合い不成立と勘違いしたのか、立ち止まって周囲を見回して困惑気味の表情に。だが行司も特に制止しておらず、立ち合い成立だと先に気づいた東誠竜が即座に右四つに組み、キョトンとしたままの魁勝を一気に寄り切った。

まさかの出来事に館内からは「えええっ」「おおお」とざわめきが沸き起こり、しばらく騒然となっていた。寄り切りで勝った東誠竜は3勝目を挙げ、力なく敗れた魁勝は痛い3敗目を喫し、土俵下で困惑した表情を浮かべていた。

珍しい展開にABEMAの視聴者もざわざわ。コメント欄には「え？」「何で？」「今のは何」「こんな立ち合い初めて見た」「どういうこと？」と困惑の声が相次いで寄せられた。(ABEMA／大相撲チャンネル)