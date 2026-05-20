「朱龍カード」は「好き」にこだわれ！？【指導霊さんオラクルカード】

こだわりの大切さを教えてくれるカード！龍神カード6 朱龍

６ 朱龍（しゅりゅう）

変態的こだわりにコミット





基本解説

朱龍さんの熱い思いが込められたカード。自分だけのこだわりを、とことん貫くべし！中途半端な恥じらいや遠慮は捨てましょう。周りに何を言われても、いいじゃないですか。自分はこう！自分はこれが好き！と主義や嗜好を曲げることなくまっすぐ前だけを見て突き進み続ければ、今は揶揄してくるような人たちも、いつかきっと「あの人はこうだから」「あの人って本当に個性的よね」と笑って受け流してくれるようになります。なので、大丈夫。変態道を誇り高く突き進んでください！と伝えています。

チャネリングメッセージ

正しさとか世間とか打算とか、ある程度の結果が保証されているものとか、そういうものばかりを選ぶ自分に、サヨナラするときがきたようです。見るもの、触れるもの、食べるもの、着るもの、すべてにおいてあなただけのこだわりがあるはずです。その想いから目を逸らさないで「これでいい」ではなく「これがいい」を積み重ねていきましょう。本当に突き進んで大丈夫？と不安に感じるかもしれません。しかし、朱龍には朝日のイメージもあります。

夜明け前の暗闇のなかを手探りで探した道が朝日によって照らされた瞬間、それが正しい道であったことに気づくでしょう。だからこそ、目先の安心安全や利益より、少し困難だとしても自分を誇りに思えるような道を選んでください。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。