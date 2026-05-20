２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りんの妹・安（早坂美海）に恋の予感が。だがこの日、コスプレ詐欺で直美をだました寛太（藤原季節）が再登場したことから、一部ネットでは、安の恋のお相手も「詐欺に見える」などの“風評被害”が広がった。

瑞穂屋では、美津（水野美紀）が喜介（小倉史也）といいコンビで喜々として働いていた。そこへシマケン（佐野晶哉）と槇村（林裕太）、槇村の兄・宗一（上杉柊平）がやってくる。宗一は瑞穂屋は初来店。ピシッとしたスーツ姿で「弟がお世話になっております」とあいさつ。そこへ安と環がやってくる。

環は宗一に話しかけ、宗一も優しく応える。その様子を見ていた安の目はハート。美津はその変化を見逃さず、すぐさまシマケンに「あの方、お年は？お仕事は？家は？」と質問。２７歳で東京府の役人で根津に住んでいると分かると、今度は安が「ご結婚は？」と聞いてしまう。シマケンは「結婚はまだ」と応えると、そこへ宗一がやってきて、環の母親ですか？と尋ねる。美津がすぐさま「嫁入り前です」と訂正し、宗一は謝罪。再び店の奥へ入って行くと、美津はシマケンに「（安と宗一の）仲立ちをお願いします」と命じる。

槇村の兄であることは間違いなさそうだが、あまりにもきっちりとした身なりであること、またこの回のラストに、コスプレ詐欺で直美をだました小日向こと、寛太（藤原季節）が再登場したことから、一部ネットでは「寛太の影響か。宗一さんが詐欺師に見える。念のため気を付けてｗ」「宗一さん、大丈夫だよね？」などの心配の声も上がっていた。