若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

5月19日（火）に放送された同番組では、世界的人気を誇るゲストが海外公演での衝撃エピソードを語る場面があった。

【映像】「HYDEさんはそのパンツを…」世界的人気アーティスト、憧れの人の“神対応”を称賛「俺もそういう男になりたい」

今回のゲストは、前回に続いてアメリカ・ビルボードの4つのチャートで1位を獲得したグローバルグループ・NCT 127のYUTA。Instagramのフォロワー数は、大谷翔平選手に次ぐ日本人男性第2位という大人気アーティストだ。

番組では、お題に沿ったトーク中に人間性を診断する「心理テストーク」のコーナーで、YUTAが「過去に出会った衝撃のファン」を明かしてくれた。

NCT127として、さまざまな国でコンサートをするというYUTA。そのなかで、NCT127の応援棒の色である“緑”に合わせて全身タイツを着て参加したファンがいたそう。

そのファンは、クリスマスの飾りつけなどにあるイルミネーションのライトを体中に巻き付け、メンバーから注目されるように踊っていたという。

しかも全身タイツのファンは1人ではなく、「続出していた」と複数人だったことを打ち明けて若槻を驚かせた。

また、進行役の“AIチナツ”から「一番踊る国は？」と尋ねられると、「やっぱり南米の人は熱いですね」と断言。ファンが熱狂するあまりイヤモニが聞こえなくなったり、ライブが終わってからも頭が痛くて眠れなくなったりするなど、「人の声にやられるくらいすごい！」と、その熱量を説明した。

さらには、「あと下着とか飛んできたりします。パンツとか…」という情熱的すぎる衝撃エピソードも。

これに若槻が「え!?どうするの、それ？」と興味津々に聞くと、「いや、優しく返却…」と明かしたYUTAに大爆笑。

だがYUTAは「でも、僕の大好きなHYDEさんも南米で（ライブ）やったりするんですけど、HYDEさんはそのパンツ被ったりするんですよ。だからいつか俺もそういう男になりたい」と野望を語り、スタジオの笑いを誘っていた。